Kubacki dopadł Kobayashiego. Prowadzi na półmetku

Kobayashi znów świetnie (128 m), ale do Dawida mu zabrakło! Polak ma 1,8 punktu przewagi!

Kamil doleciał do 120. metra, ale silnie wiało mu w plecy. Jest siódmy.

Leyhe nie wytrzymał. Tylko 119 m, a do tego podpórka. Pora na Stocha, Żyłę i Kobayashiego.

Siegel wreszcie doczekał się pogromcy. Świetnie pokazał się Stefan Kraft (124,5 m) i to Austriak jest liderem.

Piękny stylowo skok Koudelki na 123 m. Czołowa trójka to obecnie: Siegel, Sato i Koudelka.

Fannemel robi miejsce w finałowej 30 Maćkowi Kotowi. Dawno tego nie było, jest zatem powód do radości.

Wiele do poprawy ma wciąż Noriaki Kasai. Japoński weteran uzyskał 110,5 m, ale dzięki silnemu, tylnemu wiatrowi jest trzeci.

Mamy też nowego lidera. Japończyk Tochimoto doleciał do 117,5 metra.

Co ciekawe, po raz kolejny kierunek wiatru znów się odwrócił. Teraz wieje w plecy. Kolejna zmiana belki - tym razem będzie to platforma numer siedem.

Wygląda na to, że wiatr nieco odpuścił. Konkurs skokiem na marne 103,5 m rozpoczął Federico Cecon, syn popularnego przed laty Roberto.

Do planowanego początku konkursu zostało pięć minut. Skakać zaczniemy z piątej platformy startowej.

Wygląda na to, że była to dobra decyzja. Lanisek wreszcie się doczekał i szansę wykorzystał doskonale - 135 metrów i jest pierwszy.

Nie wygląda to dobrze... na swoją próbę wciąż czeka Anze Lanisek.

16:08

Dokładnie w tym samym miejscu (103,5 m), co Maciej Kot wylądował Stefan Hula. On również cieszy się z awansu do konkursu.