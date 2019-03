Przeskakiwali rywali i własne oczekiwania. Wybierz polski skok sezonu 2018/2019

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Szaleństwo w dziupli komentatorskiej. "Trzęsienie ziemi to mało powiedziane" - Powalczyli, nie... czytaj dalej » Trzeci - i jak się okazało ostatni - sezon pod wodzą Stefana Horngachera był dla Polaków bardzo udany. Po indywidualne zwycięstwa PŚ sięgali Kamil Stoch i Dawid Kubacki, częstym gościem na podium był też Piotr Żyła.

Efekt jest taki, że cała trójka zakończyła cykl w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej i walnie przyczyniła się do drugiego w historii triumfu Biało-Czerwonych w Pucharze Narodów.

Pięknie dla Polaków zakończyła się również najważniejsza impreza sezonu - mistrzostwa świata w Seefeld. Z Austrii złoto przywiózł Kubacki, a o srebro swój przebogaty dorobek powiększył Stoch. Właśnie od skoku po tytuł tego pierwszego zaczynamy propozycje do polskiego skoku zimy.

Dawid Kubacki - 104,5 m na skoczni normalnej w Seefeld

To, co wydarzyło się 1 marca, wielokrotnie określano mianem cudu. Po pierwszej serii mistrzowskiego konkursu Kubacki był dopiero 27.

Mógł mówić o sporym pechu. W najważniejszym momencie sezonu plany pokrzyżowała mu pogoda. Nie pomogła dobra forma i Kubacki lądował ledwie już na 93. metrze. Wydawało się, że może zapomnieć o dobrym wyniku.

Tymczasem kilkanaście minut później los oddał Kubackiemu to, co wcześniej zabrał. Polak osiągnął znakomite 104,5 m, a po jego próbie załamały się warunki atmosferyczne. Kubacki objął prowadzenie i z pomocą pogody obronił pozycję lidera, niespodziewanie sięgając po mistrzostwo świata.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 2. serii konkursu na skoczni normalnej

Kamil Stoch - 148,5 m i rekord skoczni w Sapporo

26 stycznia Stoch przeskoczył nie tylko rywali i rozmiar japońskiej Okurayamy, ale także własne oczekiwania.

Trzykrotny mistrz olimpijski w drugiej serii konkursu indywidualnego skoczył aż 148,5 m. Mogło być nawet dalej, ale w obawie o bezpieczeństwo Polak skrócił tę spektakularną próbę.

Tym skokiem Stoch aż o 4,5 m poprawił rekord Okurayamy należący wcześniej do Macieja Kota. Przy okazji w konkursie przeskoczył z szóstego na drugie miejsce.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rekordowy skok Stocha z polskim komentarzem

Dawid Kubacki - 143,5 m i rekord skoczni w Zakopanem

Tydzień wcześniej ze swojego rekordu cieszył się Kubacki. I to na własnym terenie, w Zakopanem.

Była druga seria konkursu drużynowego na Wielkiej Krokwi, a Polacy walczyli o miejsce na podium. Ostatecznie znaleźli się w czołowej trójce właśnie dzięki popisowi Kubackiego. Reprezentant Biało-Czerwonych skoczył aż 143,5 m i wyrównał tym samym rekord skoczni należący do Słoweńca Bora Pavlovcicia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rekordowy skok Kubackiego w drużynówce w Zakopanem

Piotr Żyła - 248 m i rekord życiowy w Planicy

Przejdźmy do ostatniego weekendu sezonu w Planicy. Ten miał dwóch polskich bohaterów - Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Zacznijmy od tego pierwszego.

32-latek latał w Słowenii jak natchniony. Problem pojawiał się przy lądowaniu, bo doskonałe skoki podpierał. W pierwszej serii niedzielnego konkursu wreszcie wszystko zrobił, jak należy - zanotował piękny lot i bezpieczne lądowanie aż na 248. metrze. Żyła poprawił rekord życiowy, który wcześniej wynosił 245,5 m (Vikersund 2017). Lepszym wynikiem z Polaków może pochwalić się jedynie Stoch, który również w Planicy przed dwoma laty osiągnął 251,5 m.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Jakub Wolny - 237,5 m i rekord życiowy w Planicy

I jeszcze skok cichego bohatera końcówki sezonu.

Wolny już w Vikersund pokazał, że upodobał sobie loty. Raz za razem bił rekord życiowy. Ostatecznie doprowadził go do poziomu imponujących 237,5 m. Najmłodszy zawodnik polskiej kadry doleciał niemal do rozmiaru (HS240) Letalnicy i wyprowadził Polaków na prowadzenie w sobotniej, ostatecznie wygranej, drużynówce.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wolny znów poprawił rekord życiowy