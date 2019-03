Kubacki rzutem na taśmę awansował w klasyfikacji generalnej. "Sezon na piątkę, nawet z plusem"

Kubacki osiągnął w tym roku szczytową formę. W Val di Fiemme po raz pierwszy stanął na najwyższym stopniu podium w zawodach PŚ, a w Seefeld wywalczył złoty medal mistrzostw świata na skoczni normalnej.

- Był to najlepszy sezon w mojej karierze, jak do tej pory i teraz trzeba zacząć pracować nad tym, żeby kolejne były jeszcze lepsze - stwierdził w rozmowie z Kacprem Merkiem 29-letni zawodnik.

Zapytany przez reportera, na ile oceniłby swoją postawę w tegorocznych zmaganiach, opromieniony Kubacki odpowiedział: - Myślę, że na piątkę, nawet z plusem. Bardzo fajny sezon dla mnie. Wiem, że nie doskonały, ale było dużo fajnych akcentów i ja go będę wspominał z uśmiechem na ustach.

W pamięci kibiców z pewnością pozostanie zacięta rywalizacja z Robertem Johanssonem o piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Polak długo bronił tej pozycji, lecz Norweg wyprzedził go podczas turnieju Raw Air i taki stan utrzymywał się do dziś. W finałowych zawodach w Planicy mistrz świata z Seefeld z nawiązką odrobił straty i zakończył sezon z 14-punktową przewagą nad Johanssonem.

Rekord był blisko

W pierwszej serii niedzielnego konkursu Kubacki poleciał 229,5 metra. Jeszcze dalej lądował w rundzie finałowej - 234 metry. Do rekordu kariery zabrakło niewiele. W ubiegłym roku, również w Planicy, skoczył na treningu 236,5 metra i na pobicie tego wyniku będzie musiał poczekać przynajmniej do następnego sezonu.

Zabrakło energii

Z biciem rekordów w ostatnich tygodniach nie miał problemów Jakub Wolny. 23-letni skoczek na mamucich obiektach w Vikersund i w Planicy kilkukrotnie przesuwał granice swoich możliwości. Dziś życiówki nie poprawił, ale zajął wysoką 12. pozycję, a do Kamila Stocha stracił zaledwie 0,7 punktu.

- Były to luźne skoki, bez żadnego napinania. Trochę dzisiaj czegoś brakowało, myślałem, że sobie dalej polatam. Brakło mi dziś werwy - przyznał w rozmowie z Eurosportem Wolny.

Najmłodszy Polak z kadry A może jednak z nadzieją spoglądać w przyszłość. Wywalczył sobie stałe miejsce w reprezentacji, a na finiszu sezonu stanowił nawet jedno z mocniejszych ogniw polskiej drużyny.

- Na pewno był to dla mnie najlepszy sezon i na pewno go zapamiętam. Będę się starał, by iść do przodu - podsumował 23-latek.