Kubacki: formę wypracowałem od stóp do głowy

Dobry skok i jest kwalifikacja z trzeciego miejsca! Zobacz, jak Dawid Kubacki poradził sobie w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Predazzo.

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do sobotnich zmagań na skoczni w Predazzo osiągnął 129 m i z piątego miejsca zapewnił sobie miejsce w pierwszej serii.

Dawid Kubacki ukończył piątkowe kwalifikacje na skoczni Val di Fiemme na trzecim miejscu. Oto co powiedział po oddanej próbie.

Szkoleniowiec włoskiej, a kiedyś polskiej kadry skoczków Łukasz Kruczek charakteryzuje obiekt w Predazzo, na kórym odbędą się konkursy w PŚ. Skupia się on przede wszystkim na naturalnych torach dojazdowych, które charakteryzują największą skocznię kompleksu.

Łukasz Kruczek: Stoch to numer jeden w ostatnich dziesięciu...

Kamil Stoch skoczył w pierwszej serii konkursu soibotniego w Val di Fiemme na odległość 121,5 metra, co starczyło na piąte miejsce. Zobacz próbę Polaka.

Równo w usytuowany na 120. metrze punkt K skoczył Kamil Stoch podczas pierwszej serii niedzielnego konkursu w Predazzo. Dało mu to na półmetku ósme miejsce.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co wykonałem. Najważniejsze, że moja praca popłaciła - powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym zwycięstwie w Predazzo przed kamerami Eurosportu.

Kubacki: To nagroda za wykonaną pracę

W pierwszej serii Kubacki uzyskał odległość 129,5 metra, a w drugiej 131,5. Tego dnia był zdecydowanie najlepszy - drugiego Stefana Krafta wyprzedził o ponad 13 punktów.

Skok Kubackiego po premierowy triumf w Pucharze Świata Val di Fiemme... czytaj dalej » - To jest coś, na co bardzo długo pracowałem, nie bójmy się tego powiedzieć. Wyjadę stąd z bardzo przyjemnymi wspomnieniami - powiedział triumfator niedzielnych zawodów.

Skoczek z Nowego Targu oczywiście nie jest do końca zadowolony.

- Telemark w pierwszej serii pozostawiał wiele do życzenia. To było coś, co wbiło mi taką szpilkę. Skoki były na całkiem fajnym poziomie, powiedziałbym, że zahaczają o bardzo dobry poziom. Telemark w drugiej serii był już dużo wyższych lotów - wyznał.

Forma wypracowana, teraz Zakopane

- Formę wypracowałem od stóp do głowy. Wierzę, że trzeba ciężko popracować, a jak się wykona ciężką pracę, to efekty przyjdą. Może to zajęło trochę czasu, ale było warto - podkreślił Kubacki.

Kubacki przeskoczył Kobayashiego i prowadzi po pierwszej serii Dawid Kubacki nie... czytaj dalej » W przyszłym tygodniu konkurs w Zakopanem. Biorąc pod uwagę, że w Val di Fiemme trzecie miejsce zajął Kamil Stoch, kibiców w Polsce czekają ogromne emocje.

- W Zakopanem zawsze są piękne weekendy, zwłaszcza z Pucharem Świata. Nie pozostaje nic innego, jak tylko jechać tam z uśmiechem na twarzy i dalej pracować. A dziś? Jeszcze się chwile pocieszymy, a później trzeba się spakować, wykąpać i jechać do domu – zakończył.

