Kot pogodzony z decyzją trenera. "Trzeba przełknąć tę gorycz"

Kot skreślony. Horngacher wybrał kadrę na mistrzostwa Zaraz po... czytaj dalej » Austriacki szkoleniowiec powołania ogłosił w niedzielę, tuż po zakończeniu konkursu indywidualnego w niemieckim Willingen. Choć na mistrzostwa (rozpoczną się 20 lutego) mógł zabrać sześciu zawodników, to zdecydował się postawić jedynie na piątkę - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Stefan Hula.

Wspólna decyzja

Dla Kota to kolejne wielkie rozczarowanie tej zimy, ale do Horngachera nie ma pretensji.

"Ciężko pogodzić się z porażką. Czasami jednak trzeba przełknąć tę gorycz i przyznać się do błędu, podjąć kolejne wyzwania i walczyć do końca. Stąd nasza wspólna decyzja o powrocie do domu i starcie w COC. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Do zobaczenia wkrótce" - napisał 27 latek w mediach społecznościowych.



Ciężko pogodzić się z porażką. Czasami jednak trzeba przełknąć tę gorycz i przyznać się do błedu, podjąć kolejne wyzwania i walczyć do końca. Stąd nasza wspólna decyzja o powrocie do domu i starcie w COC. Co mnie nie zabije to mnie wzmocni do zobaczenia wkrótce — Maciej Kot (@maciekkot7) 17 lutego 2019





Nie obroni złota z Lahti

Cały ten sezon jest nieudany dla Kota. Na początku lutego zabrakło go w kadrze na konkursy w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Został w Polsce, by w spokoju trenować i eliminować błędy, z myślą właśnie o Seefeld.

Źródło: PAP/EPA/ULRICH HUFNAGEL Maciej Kot zajął w niedzielę w Willingen 30. miejsce



Cztery lata temu z powodu słabej formy nie pojechał na mistrzostwa świata w Falun. Wtedy zaczął myśleć nawet o zakończeniu kariery.



Przed dwoma laty w Lahti Polacy zdobyli dwa medale i były one dziełem skoczków. Stoch, Kubacki, Żyła i Kot zostali drużynowymi mistrzami świata, a Żyła indywidualnie na dużym obiekcie cieszył się z brązu.