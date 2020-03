Masowe zwolnienia w federacji narciarskiej. Skoki ucierpiały najbardziej

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zobacz, co Dawid Kubacki powiedział o swoim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2019/2020 podczas programu Okno na Sport.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Wymowne zdjęcie Stocha. "Nie umiem znaleźć słów" Jeszcze dwa... czytaj dalej » "Skrócony sezon i odwołane zawody spowodowały, że wstępnie obliczone straty wynoszą około pięciu milionów euro tylko za marzec. W każdej dyscyplinie naszej federacji pozostał na etacie tylko główny trener i osoby odpowiedzialne za finanse i współpracę ze sponsorami" - poinformowała NSF.

Federacja zmniejszyła znacznie budżet dla skoków narciarskich z powodu ogromnych strat, które zostały wygenerowane przez turniej cyklu Raw Air. Zawody w Oslo i Lillehammer ze względu na zagrożenie koronawirusem odbyły się bez publiczności, a kolejne konkursy w Trondheim i Vikersund zostały odwołane.

W norweskich skokach pozostało siedem z 23 etatów.

Poważnie ucięty budżet

Budżet na skoki do soboty wynosił trzy miliony euro na sezon. Teraz zostanie obcięty o 25 procent, lecz jest to sytuacja na dzień dzisiejszy. W przypadku rozwoju epidemii koronowirusa może to być znacznie więcej.



- Nadal zatrudnieni pozostają dwaj trenerzy Alexander Stoeckl w reprezentacji męskiej i Christian Meyer szkoleniowiec kobiet – zapewnił dyrektor ds. skoków narciarskich w NSF Clas Brede Brathen.

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa sezon w skokach przerwano nagle, w trakcie Raw Air, 12 marca w Trondheim. Mistrzostwa świata w lotach w Planicy przełożono na kolejny rok.

Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zgarnął Austriak Stefan Kraft.