Kwarantanna w świecie skoków, lekarz uspokaja. "Polacy są zdrowi"

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Informację o dwójce poddanej kwarantannie przekazał jeszcze przed poniedziałkowym konkursem w Lillehammer Horst Nilgen, oficer prasowy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Pomimo zamieszania FIS nie zdecydował się jednak anulować zawodów, te odbyły się zgodnie z planem. Wygrał je Peter Prevc.

W poprzednich dniach bez udziału kibiców rozegrano zawody w Oslo. Zagrożenie jest realne i nikt w Lillehammer o nim nie zapomniał. O poniedziałkową wiadomość doktora kadry dopytywał obecny w Norwegii reporter Eurosportu Kacper Merk. - Zawodnicy są zdrowi. Wszystkie osoby związane z kadrą też. Nie ma żadnych zachorowań w grupie - studził emocje Aleksander Winiarski..

Szczegółów komunikatu FIS jednak nie znał. - Informacje, które dzisiaj dostaliśmy, są lakoniczne. Nie wiemy, co to za osoby. Nie wiemy, czy to tylko podejrzenie, czy coś więcej - Winiarski bezradnie rozkładał ręce.

Zminimalizować ryzyko

Doktor miał też kilka rad. - Obronić przed wirusem może się nie da, ale da się zminimalizować ryzyko. O to w tym wszystkim chodzi. Aby ograniczyć kontakt z innymi osobami, zwłaszcza nieznanymi. Żeby zawsze przebywać w swoim gronie i przestrzegać zasad higien i dezynfekcji bardziej zasadniczo niż zazwyczaj. Należy także każdą podejrzaną niedyspozycję zgłaszać lekarzom - zapewniał.

Źródło: Newspix Doktor polskiej kadry skoków narciarskich Aleksander Winiarski

Koronawirus to problem skoków narciarskich nie tylko w Norwegii. Z powodu zagrożenia podjęto decyzję, że podczas planowanych na 19-22 marca mistrzostwach świata w lotach w Planicy zabraknie kibiców. Zabraknąć może też samych zawodów. W czwartek FIS podejmie decyzję, czy do zawodów w ogóle dojdzie.

- To nie jest zależne ode mnie. O tym decydują wyższe siły. Jeżeli mistrzostwa się odbędą, to będziemy tam przestrzegać wszelkich zasad higieny, tak jak i tutaj. Jeżeli z kolei się nie odbędą, to też tę informację przyjmiemy - zapowiedział Winiarski.

Transmisja z wtorkowych kwalifikacji (godz. 15.45) i konkursu (godz. 17.00) Raw Air w Lillehammer w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacja na żywo w Eurosport.pl

Oglądaj Wideo: Eurosport Dawid Kubacki po konkursie w Lillehammer