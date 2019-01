Wygrał Kobayashi, Kubacki drugi. Japończyk królem Turnieju Czterech Skoczni

Overall Standings before the last rounds of the #4hills 18/19:

1. R. #Kobayashi (JPN)

2. #Eisenbichler (GER) -41,5 Pts

3. #Kubacki (POL) -69,6 Pts

4. #Stoch (POL) -75,5 Pts

5. #Stjernen (NOR) -75,7 Pts

6. #Koudelka (CZE) -76,1 Pts



The Race for the podium is on !