Kubacki chce znowu wygrać z Kobayashim. "W niedzielę kibice dodadzą nam skrzydeł"

19.01 | Maciej Kot nie miał do siebie pretensji po konkursie drużynowym w Zakopanem. Polak dołożył cegiełkę do trzeciego miejsca Polaków. Transmisja z niedzielnych zawodów drużynowych w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Kobayashi wygrał w tym sezonie dziewięć z 13 konkursów i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ. Drugiego Kamila Stocha wyprzedza o 468 punktów, trzeciego Piotra Żyłę o 501, a czwartego Dawida Kubackiego o 560.

Wysoka forma Kubackiego

Horngacher zadowolony z wyniku, ale "to nie był najlepszy dzień" Trener polskiej... czytaj dalej » Ubiegłotygodniowe zawody w Predazzo pokazały, że Japończyk też jest tylko człowiekiem. We Włoszech zajął siódme miejsce, a z pierwszej wygranej w karierze cieszył się Kubacki. To właśnie on jest teraz liderem polskiej drużyny. Na podium stał w czterech z pięciu tegorocznych imprez.



W sobotę na Wielkiej Krokwi odbyły się zmagania drużynowe. Triumfowali Niemcy, przed Austriakami i Polakami. Gdyby startujących w nim zawodników sklasyfikować indywidualnie, to najlepszym okazałby się Austriak Stefan Kraft. Drugi wynik niespodziewanie wypracował Czech Roman Koudelka, a trzeci Kubacki.

"Fajny skok"

28-letni nowotarżanin w drugiej próbie wynikiem 143,5 m ustanowił fenomenalny rekord skoczni.

- Próbowałem lądować z telemarkiem, ale jednak siła była zbyt duża i dość mocno zgniotło mnie na dole - analizował swój sobotni rekord Kubacki. - Skok był bardzo fajny. Fajnie było się tak przelecieć. Nie pamiętam, kiedy wcześniej pobiłem rekord - przyznał szczęśliwy zawodnik po konkursie w rozmowie z Eurosportem.

Źródło: PAP/EPA Dawid Kubacki odbiera gratulacje od Kamila Stocha po rekordowym skoku

Kubacki próbował lądować telemarkiem. "Fajnie było się tak przelecieć" Polska zajęła... czytaj dalej » Kobayashi już tak zadowolony na pewno nie był. W sobotę ponownie nie błysnął i w sumie osiągnął siódmy rezultat.

Wiedzą, co robić

W konkursie indywidualnym Polskę reprezentować będzie aż 11 skoczków. Oprócz Stocha, Żyły i Kubackiego piątkowe kwalifikacje przebrnęli: Maciej Kot, Jakub Wolny, Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Przemysław Kantyka, Klemens Murańka i Andrzej Stękała.

- Wiemy, co mamy robić na skoczni i tego będziemy się trzymać. Wierzę, że w niedzielę kibice dodadzą nam skrzydeł - zakończył Kubacki.



Transmisja z konkursu indywidualnego w Zakopanem od godziny 16:00 w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. Relacje także w eurosport.pl.