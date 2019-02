Upadł Tande, później poturbował się Stjernen. Norweska klątwa w Lahti

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Na piątkowym treningu Tande stracił równowagę i mocno się poobijał. Norweg nie był w stanie opuścić obiektu o własnych siłach. Mimo wszystko wystartował w kwalifikacjach i oddal daleki skok (125,5 m), ale gdy tylko znalazł się na ziemi, od razu załapał się na kolano. Okazało się, że uraz jest poważniejszy niż przypuszczano. Szkoleniowiec norweskiej kadry Alexander Stoeckl uznał, że powinien go zastąpić Stjernen.

Szczęście w nieszczęściu

Podczas sobotniego treningu zastępcą Tandego zachwiało w powietrzu. Upadł na 68. metrze.

Według relacji świadków nie wyglądało to najlepiej. Stjernen zdołał wstać o własnych siłach, ale decyzja dotycząca jego występu w głównym konkursie zależała od lekarzy. Ostateczni dali oni "zielone światło" i 30-letni skoczek wystartował w zawodach.

Andreas Stjernen: ”Wszystko w porządku!” Nieprawdopodobne... Człowiek z gumy. Lekarze dali mu pozwolenie na start w konkursie!#skijumpingfamily#skokitvp#skoki#skijumping#Lahtipic.twitter.com/Abgh8WHyVZ — Dominik Formela (@DominikFormela) February 9, 2019

Pogrzebał szanse

W konkursie głównym Stjernen najwyraźniej nie doszedł do siebie. Złoty medalista olpimpijski z Pjongczangu skakał jako trzeci z Norwegów i uzyskał zaledwie 83 metry - tym samym ostatecznie pogrzebał szanse swojej drużyny na awans do serii finałowej. Wcześniej nie popisali się Johann Andre Forfang i Robert Johansson. Tylko Halvor Egner Grunerud (123 m) spisał się przyzwoicie, ale to nie wystarczyło do awansu.