"Będzie, będzie, będzie!". Komentatorzy skakali razem z Kubackim

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego.

- Jestem zły, bo kiedy wyszedł mi skok, to przydarzyła się dyskwalifikacja. Według pomiarów mój kombinezon był za duży. Nic przy nim nie robiliśmy, tak po prostu głupio wyszło - powiedział Jakub Wolny, który został zdyskwalifikowany po pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w drugiej serii konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 133. m, co dało mu 3. miejsce.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki "na gorąco" po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

Stoch: zrobiłem, co mogłem

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął piąte miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 28. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 30. miejsce.

Tylko trzem skoczkom udało się wygrać wszystkie cztery konkursy podczas jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jako pierwszy dokonał tego Sven Hannawald, później dołączyli do niego Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. Kto tym razem zdobędzie Wielkiego Szlema i zdominuje prestiżowy turniej? A może Kobayashi powtórzy swój wyczyn z zeszłego sezonu?

- Konkurs w Oberstdorfie był dla nas bardzo dobry. Szkoda tylko Kamila Stocha, bo znowu nie miał szczęścia, ale nie chcemy o tym myśleć i skupiamy się na tym, co można zrobić dalej - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po rywalizacji w Oberstdorfie.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

- W skokach narciarskich bardzo ważne są detale. Dawid Kubacki skocentrował się i kapitalnie poradził sobie w Oberstdorfie - ocenił Michal Doleżal. Trener reprezentacji Polski podsumował również występ Piotra Żyły. - On był najbardziej stabilny. Wynik z tego konkursu doda mu pewności siebie - stwierdził szkoleniowiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal przed drugą odsłoną Turnieju Czterech Skoczni, konkursem w Garmisch-Partenkirchen.

Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen, tam też jest wysłannik Eurosportu Filip Folczak. Zobacz jego pierwszy meldunek z Grosse Olympiaschanze. Kwalifikacje w Ga-Pa na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Transmisja od godziny 14, studio od 13:30.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Piotr Żyła oddał skok na odległość 132 metrów. Zobacz świetną próbę Polaka.

Bardzo dobry występ Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 135,5 m. Zobacz jego próbę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 136 metrów. Zobacz jego próbę.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 32. miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 30. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 16. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 40. miejsce.

Kolejny wyśmienity skok Dawida Kubackiego w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 139,5 m, co dało mu ostatecznie trzecie miejsce. Zobacz próbę Kubackiego.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- W pierwszym skoku obiła mi się narta o nartę i przez to nie mogłem odlecieć. Drugi był już normalny. Najlepiej wypadł treningowy, ale nie udało się tego powtórzyć - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 19. miejsce.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 33. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 15. miejsce.

W kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów. Zobacz próbę Polaka.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 131 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

Stefan Hula oddał skok na odległość 114 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

- Czuję trochę niedosyt, bo drugi skok nie był odpowiedni. Za to pierwszy był świetny. Ciągle jednak czeka mnie sporo pracy. Plastron lidera Turnieju Czterech Skoczni niczego na razie nie zmienia - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Innsbrucku.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Innsbrucku, w którym zajął 12. miejsce.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 130 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Stefan Kraft oddał skok na odległość 134,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Dawid Kubacki ocenił skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Kamil Stoch ocenił skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Dawid Kubacki oddał skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Zdaniem Adama Małysza w Bischofshofen walka trwać będzie do...

- Co mogę powiedzieć? Jestem po prostu bardzo szczęśliwy. To pochwała mojej cierpliwości, bo nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że się nie poddawałem - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch o triumfie Dawida Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni.

- To dla mnie ogromnie przyjemna chwila. W każdym konkursie mogłem zrobić coś jeszcze lepiej, ale ogólnie to był dla mnie bardzo dobry turniej. Dzisiaj trochę stresu było, ale podszedłem do skoków zadaniowo. Na długo zapamiętam ten dzień - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po Turnieju Czterech Skoczni. Cały cykl wygrał Dawid Kubacki.

- Do końca była nutka niepewności, ale Dawid pokazał klasę. Wytrzymał presję i zrobił niesamowitą rzecz. Podziękowałem mu za to wszystko. W domu będzie na niego czekać ulubione ciacho - powiedział Edward Kubacki, tata Dawida.

Bohater zabrał głos. "Nigdy nic mi łatwo nie przychodziło" - Jestem po... czytaj dalej » Kubacki po pierwszej serii prowadził. W drugiej ruszył więc z belki jako ostatni. Przewagę miał sporą, musiał postawić kropkę nad "i". - Trzeba zrobić to, co robił do tej pory doskonale. Potwierdzić, że jest najlepszym zawodnikiem! - zagrzewał polskiego skoczka Rudziński.

Od razu pachniało dalekim skokiem. Kubacki był jeszcze w locie, przemierzał kolejne metry, obydwaj komentatorzy już wtedy wiedzieli, że nic nie stanie mu na drodze sukcesu. - Będzie, będzie, będzie! - krzyczeli. Gdy wylądował, oszaleli z radości.

"Jakby ktoś miał wątpliwości"

- Brawo! Po raz pierwszy w tym sezonie jest na najwyższym stopniu podium, po raz pierwszy w karierze wygrywa Turniej Czterech Skoczni - zachwycał się Rudziński. - Niesamowicie wytrzymał to wszystko, jakby stres w ogóle go nie dotyczył. 140,5 metra! To jest nokaut - dodał.

- Najlepszy skok w serii próbnej, najlepsze w pierwszej serii i finałowej - to tak, jakby ktoś miał wątpliwości, kto był najlepszym zawodnikiem tego turnieju - podsumował wszystko Błachut.

Punkt zwrotny dla Kubackiego?

Do tej pory największym sukcesem Kubackiego był tytuł mistrza świata, który na skoczni normalnej w Seefeld wywalczył 1 marca 2019 roku. W dorobku ma także m.in. brązowy medal olimpijski z Pjongczangu w turnieju drużynowym.



Ten Turniej Czterech Skoczni może być dla niego punktem zwrotnym w obecnym sezonie. Na imprezę jechał jako piętnasty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, teraz jest piąty. Następne zawody już w najbliższy weekend w Predazzo.