Kobayashi zaskoczył nawet samego siebie. "Nadal w to nie wierzę"

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ryoyu Kobayashi zrobił to! Japończyk dołączył do Svena Hannawalda oraz Kamila Stocha, wygrywając wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W decydującym skoku Kobayashi wylądował na 137,5. m. PŚ w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ostatnim, który mógł dogonić mistrza z Hachimantai, był Kamil Stoch. Przed niedzielną rywalizacją tracił do lidera Pucharu Świata 475 punktów, a przed sobą miał sześć konkursów na nadrobienie tego dystansu. Kobayashi z kolei musiał zdobyć minimum 25 punktów więcej od "Rakiety z Zębu", aby już w stolicy Norwegii cieszyć się z Kryształowej Kuli. Ostatecznie był piąty, zdobył 45 punktów, jak na ironię 25 więcej od trzynastego Stocha.

22-latek potwierdził zatem, że na przestrzeni tego sezonu - wyłączając mistrzostwa świata, które skończył tylko z brązem w drużynie - jest zdecydowanie najlepszym skoczkiem świata. Wygrał już Turniej Czterech Skoczni, i to zdobywając komplet zwycięstw we wszystkich czterech konkursach. Wygrał serię Willingen Five. Teraz wygrał już także cały Puchar Świata. Pomimo tych wszystkich osiągnięć Japończyk zachowuje pokorę, co potwierdza krótki wywiad udzielony Kacprowi Merkowi na Holmenkollen.

- Nigdy nie sądziłem, że będę w stanie zdobyć Puchar Świata. Szczerze mówiąc, nadal w to nie wierzę, dlatego po powrocie do hotelu będę musiał sprawdzić, czy to prawda – Kobayashi opowiadał reporterowi naszej stacji po niedzielnym sukcesie.

Zgarnie wszystko?

Przed dominatorem z Kraju Kwitnacej Wiśni jeszcze dwa tygodnie ze skokami. Dwa, w których może osiągnąć kolejne cele. W ciągu najbliższego tygodnia będzie walczył o dogonienie Roberta Johanssona w Raw Air. W norweskim cykl jest wiceliderem, a do reprezentanta gospodarzy traci niecałe 30 punktów.

Źródło: Newspix Kobayashi jest drugi w klasyfikacji Raw Air

Potem będzie miał okazję zaakcentować znakomity sezon w Planicy. Tam będzie mógł wygrać cykl Planica 7, a do imponującej listy osiągnięć dorzucić jeszcze triumf w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Po trzech konkursach na mamucie w Oberstdorfie do prowadzącego Stocha traci 38 punktów.