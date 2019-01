Kobayashi nie myśli o rekordach. "Chcę poprawić lądowanie"

12.01 | Adam Małysz jest pod wrażeniem kolejnego triumfu Ryoyu Kobayashiego w zawodach Puchar Świata w skokach narciarskich. "Orzeł z Wisły" cieszy się jednak, że Japończyk nie pobił jego rekordu w Predazzo, który wynosi 136 metrów. - Bałem się, bo myślałem, że to było 137-138 m. Tylko wyrównał, więc dla mnie ok - śmieje się Małysz w rozmowie z Eurosportem.

W sobotę ”Roy” znokautował rywali w pierwszej odsłonie zmagań na obiekcie w dolinie Val di Fiemme. Skoczył 135 i 136 metrów. Drugi na podium Dawid Kubacki stracił do niego aż 26,5 punktu. To był nokaut. Zawodnik z Azji ma już dziewięć zwycięstw w 12 konkursach tego sezonu i przekroczył granicę 1000 punktów w klasyfikacji generalnej. Jest po prostu nie do zatrzymania. Wszędzie skacze pięknie i bardzo daleko.

Po triumfie w Predazzo Kobayashi ma na koncie sześć wygranych z rzędu. Wyrównał tym samym osiągnięcia czterech wybitnych zawodników z przeszłości. Taką serią zwycięstw mogli dotychczas pochwalić się Finowie Janne Ahonen i Matti Hautamaeki oraz Thomas Morgenstern i Gregor Schlierenzauer z Austrii. Nikt jednak nie zanotował siedmiu wygranych po kolei. Wydaje się, że w niedzielę bez najmniejszego trudu może to zrobić Kobayashi.

- Sobotnie zawody były dla mnie znakomite. Warunki atmosferyczne były dobre i skakało mi się naprawdę przyjemnie. To dla mnie zaszczyt, że moje nazwisko jest wymieniane razem z tymi czterema wspaniałymi skoczkami narciarskimi. W tym momencie nie myślę o tym, że w niedzielę mogę zostać pierwszym zawodnikiem w historii Pucharu Świata, który wygra siedem konkurs z rzędu. Skupiam się tylko na moich skokach i nie zastanawiam się nad niczym innym – mówił.

22-latek przyznawał, że skocznia w Predazzo bardzo mu się podoba, choć na początku miał problem z rozbiegiem. Na tym obiekcie tory najazdowe są naturalne, a nie ceramiczne.

Japończyk chce poprawić lądowanie

- Teraz jest już wszystko w porządku i z rozbiegiem nie mam kłopotów. Najważniejsze jest czerpanie radości z tego, co się robi, a tak jest właśnie w moim przypadku. Co mogę jeszcze poprawić? Może lądowanie. Nie chciałbym ponownie przewrócić się przy odjeździe - dodał Kobayashi, który po drugim skoku w sobotę zbyt mocno się rozluźnił i upadł. Na szczęście dla niego, stało się to już za linią bezpieczeństwa. Dlatego sędziowie nie odjęli mu punktów.

Niedzielna pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na 17. Godzinę wcześniej rozpoczną się kwalifikacje. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.