Kobayashi odleciał na koniec sezonu. Żyła czwarty na pożegnanie Horngachera

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Obiekt do lotów narciarskich w słoweńskiej miejscowości ponownie zachwycił kibiców niesamowitymi skokami. Rywalizacja w miniturnieju Planica 7 rozpoczęła się od czwartkowych kwalifikacji. Dzień później odbył się konkurs indywidualny, a w sobotę zmagania drużynowe. Po tych ostatnich Polacy byli w fenomenalnych nastrojach.

Od początku wspaniałe widowisko

Biało-Czerwoni nie tylko wygrali sam konkurs, ale także zagwarantowali sobie drugi w historii triumf w Pucharze Narodów. To klasyfikacja, do której zaliczane są wszystkie starty reprezentantów danego kraju w zmaganiach indywidualnych oraz występy całych zespołów w zmaganiach drużynowych.

W niedzielę 30 zawodników zrobiło wszystko, aby komplet fanów zgromadzonych na stadionie bawił się znakomicie. W tym gronie zobaczyliśmy czterech Polaków.

Pierwszym z nich był Jakub Wolny. 23-latek ostatnio regularnie bił rekordy życiowe na mamucie. Tym razem skoczył 223 metry. Dawid Kubacki uzyskał sześć i pół metra więcej. Kamil Stoch poleciał za to 222 metry. Potem zobaczyliśmy Piotra Żyłę.

Polak i Japończyk odlecieli na maksa

Skoczek z Wisły w piątek zajął trzecie miejsce w konkursie indywidualnym. Równie dobrze czuł się w zmaganiach drużynowych. Sam wielokrotnie mówił, że Letalnica to jeden z jego ulubionych obiektów. W niedzielę to potwierdził.

31-latek doleciał w pierwszej serii aż do 248. metra. Dla niego to był nowy rekord życiowy. Poprzedni ustanowił dwa lata temu w Vikersund. Wtedy, w Norwegii skoczył jednak dwa i pół metra bliżej.

Od razu po próbie "Wewióra" skrócono rozbieg, ale wtedy na belce usiadł Ryoyu Kobayashi. To, co w tym sezonie wyprawia genialny Japończyk jest niesamowite i tak samo było tym razem. 22-latek poleciał aż 252 metry. To był nie tylko jego nowy rekord życiowy, ale także najlepszy w historii wynik w Planicy. Poprzedni należał do Stocha. "Rakieta z Zębu" dwa lata temu uzyskała 251,5 metra.

Po pierwszej rundzie Kobayashi prowadził z dużą przewagą nad Słoweńcem Domenem Prevcem i Żyłą. Kubacki był ósmy, Wolny 12., a Stoch 15.

W finałowej serii Stoch skoczył 220 metrów. Wolny uzyskał pół metra mniej. Wspaniale skoczył Kubacki. 234 metry to był wynik niewiele gorszy od jego rekordu życiowego (236,5 m).

Polak nie dał rady i zasmucił trenera

Na wielkie emocje czekaliśmy w końcówce i tak właśnie było. Trzeci na półmetku Żyła miał pecha do złych warunków atmosferycznych. 222 metry to było wszystko, co mógł zrobić. Trener Horngacher był mocno rozdrażniony. Ostatecznie Polak był czwarty. Drugą lokatę zajął Prevc, a trzecią Niemiec Markus Eisenbichler.

Nie do pokonania był Kobayashi. Spokojnie poleciał 230,5 metra i przypieczętował niesamowitą dominację w tym sezonie. Japończyk wygrał wszystko w Pucharze Świata, co było można. Dużą Kryształową Kulę, małą za loty narciarskie, Turniej Czterech Skoczni, Willingen 5, Raw Air i Planica 7.

To był ostatni konkurs dla Polaków pod wodzą Stefana Horngachera. Austriak od nowego sezonu będzie prowadził Niemców. Jeszcze w trakcie niedzielnych zmagań w Planicy ogłosiła to telewizja ARD.

Potem potwierdził to sam szkoleniowiec w rozmowie z polskimi mediami.