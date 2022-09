Polska skoczkini w desperacji, szuka wsparcia finansowego

Skoki narciarskie na żywo w TVN, Eurosporcie oraz Eurosporcie Extra w Playerze

"Poszukuję wsparcia finansowego na ten sezon. Nie jestem w stanie trenować i chodzić do dwóch prac, żeby się utrzymać. Mówią mi: dawaj tyle, ile możesz. Ale ja przy takiej ilości pracy po prostu nie daję rady. Jestem zmęczona, nie mam czasu na regenerację, a to jedna z najważniejszych rzeczy, by móc sobie poradzić z treningami, wagą, stresem i innymi czynnikami zdrowego stylu życia" - rozpoczęła skoczkini, która ma w dorobku już cztery mistrzostwa Polski.

Problem z osiągnięciem odpowiedniej wagi

Ogłoszono kadry narodowe w skokach narciarskich kobiet. Jest nowe rozwiązanie Zarząd Polskiego... czytaj dalej » 20-latka napisała otwarcie również o problemach z osiągnięciem właściwej wagi, która określona jest w przepisach PZN.

"Nie łapię się w przepisach na finansowanie z Polskiego Związku Narciarskich z takich samych powodów jak Ania Twardosz i nie ukrywam tego. Zdaję sobie z tego sprawę, nigdy nie łapałam się w tabeli BMI, nawet w okresie mistrzostw świata w Seefeld. Wtedy też ważyłam za dużo" - dodała, nawiązując do regulacji federacji, które zakładają, że jednym z kryteriów startowania latem na arenie międzynarodowej jest osiągnięcie BMI nieprzekraczającego wartości 21.

"Niskie BMI nie skacze. Pomaga, ale to nie jest wszystko... W takim systemie jestem w stanie jedynie wystartować w krajowych zawodach za pieniądze z klubu. Jeśli dalej tak będzie, to będzie mój ostatni sezon. Na tym etapie potrzebuję pomocy psychologicznej, dietetycznej i finansowej, bo nie mam co liczyć na pomoc z PZN-u. Boli mnie, że ktoś skreśla moje dziecięce marzenia. Zaczęłam to robić dla zabawy... Kiedyś marzyłam, żeby być w kadrze i pojechać na igrzyska pod polską flagą... Teraz jest mi ciężko ze świadomością, że coraz bardziej nienawidzę i coraz mniej kocham ten sport. Nikt i nic mi nie sprawiło tyle bólu i cierpienia, co skoki narciarskie. I nie mówcie mi, że ten sport jest tylko dla twardych osób. Wiem, co przeszłam..." - stwierdziła.

I kontynuowała: - Nie mam bogatych rodziców, wręcz przeciwnie. Tak bardzo bym chciała im pomóc. Mieli i mają ciężkie życie, a ja nawet nie mam jak im pomóc. Oni mówią: inwestuj w siebie i swoje marzenia, spełniaj się, bo my nie mogliśmy... Chodzę do pracy, bo pożyczyłam od nich pieniądze, ponieważ sama ich nie mam... Po prostu nie mam na kim polegać finansowo...

Portal skijumping.pl ustalił, że "PZN zapewnia pokrycie kosztów krajowych treningów oraz codzienny dostęp do szkoleniowców wszystkim zawodniczkom, które posiadają licencję federacji. Skoczkinie mają również zapewnione ubezpieczenie oraz pełny dostęp do dietetyka. W przypadku kadrowiczek jest to dr Aleksandra Pięta. Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania pracy z wybranymi psychologami. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku. Istnieją także możliwości finansowania poprzez ACSS dla studentek, a także wsparcie Okręgowych Związków Narciarskich. Możliwość pokazania się w międzynarodowych zawodach wiąże się ze spełnieniem szeregu kryteriów, o których zawodniczki zostały poinformowane w maju. Żadna z nich nie wniosła zastrzeżeń".