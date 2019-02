17-letnia polska skoczkini zszokowana debiutem. "Nie wiedziałam, że to tak się skończy"

Złoty medal w konkursie indywidualnym pań na normalnej skoczni (HS109) zdobyła Norweżka Maren Lundby. Drugą Katharinę Althaus pokonała o pół punktu. Brązowy medal zdobyła Daniela Iraschko-Stolz.

Karpiel w pierwszej serii skoczyła 97,5 metra, ta próba dała jej 21. miejsce. W finałowej serii oddała skok na odległość 93,5 metra.

Wolny w pełni zdrowy. Horngacher ma trudny wybór Ostatnie dni dla... czytaj dalej » - To był bardzo emocjonujący konkurs. Jestem w szoku. Nie wiedziałam, że to tak się skończy, ale jestem bardzo zadowolona. Myślę, że były to zwyczajne normalne skoki. Jedyny błąd był przy wykonywaniu telemarku, a tak to było dobrze. To jest najważniejszy mój start, jaki do tej pory miałam, ale podeszłam do niego normalnie. Na luźno, na spokojnie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Krzysztofem Srogoszem Kamila Karpiel.

Na skocznie wrócą w sobotę

Dla pań to jeszcze nie koniec imprezy w Seefeld. W sobotę odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, który zakończy rywalizację skoczków. Po raz pierwszy w tego typu zawodach w MŚ weźmie udział reprezentacja Polski.

- Uważam, że konkurs mieszany to dla nas nagroda i coś zupełnie nowego. Nowe doświadczenie. Uważam, że jednak nie będzie to inny start. Sam występ w mistrzostwach świata jest wielkim przeżyciem. Na razie nie wiemy, kto z męskiej drużyny nas wzmocni - dodaje młoda zawodniczka.

