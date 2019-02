Najtrudniejszy drugi skok. Stoch tylko złapał się za głowę

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

Skoczek z Zębu bardzo lubi obiekt w Willingen, gdzie w przeszłości triumfował trzykrotnie. W piątkowej drużynówce dalej od niego skoczyło trzech Polaków, ale trzykrotny mistrz olimpijski pozostawał dobrej myśli.

- To nie ma żadnego znaczenia - nie przejmował się Stoch, który wygrywał dwa ostatnie konkursy Pucharu Świata.

W sobotnim konkursie Stochowi dopisywał humor niemal do samego końca. Po pierwszej serii skoczek z Zębu prowadził. Oddał najdłuższy skok w tej odsłonie - 144,5 metra. Taką samą odległość uzyskał drugi Ryoyu Kobayashi, ale z liderem Biało-Czerwonych przegrał notami. Za styl Polak dostał 2,5 punktu więcej niż Kobayashi, do tego doszło 0,5 punktu więcej bonusu za wiatr.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z pierwszej serii w Willingen

Co prawda w drugiej serii Stoch utrzymał przewagę nad Kobayashim, ale zza jego pleców zaatakował Karl Geiger. 144,5 metra, tyle samo co w pierwszej próbie, nie wystarczyło do zwycięstwa.

Oglądaj Wideo: Eurosport Równa dyspozycja dała Kamilowi Stochowi 2. miejsce

Trzeci na półmetku Niemiec wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i w drugiej serii uzyskał aż 150,5 metra. Dało mu to zwycięstwo z aż 4-punktową przewagą nad Stochem.

Na pocieszenie dla polskiego skoczka po raz trzeci z rzędu został on sklasyfikowany powyżej Kobayashiego, co oznacza, że w klasyfikacji generalnej odrobił kolejne punkty do lidera Pucharu Świata.