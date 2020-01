Zepsuł pierwszy skok. Stoch tłumaczy, co się stało

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

Nowy Rok Stoch zaczął lepiej niż dobrze. Odległość 138,5 m w serii próbnej była optymistyczna.



W konkursie było jednak już gorzej. Polskiemu mistrzowi zupełnie nie poszedł pierwszy skok. 126,5 m dało mu 25. miejsce na półmetku. On sam od siebie wymaga więcej.

Skok Kamila Stocha z 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen



Co się stało? - Obiła mi się narta o nartę i przez to nie poleciało - przyznał Stoch przed kamerą Eurosportu.



- Czasami nie da się mieć tego, co się chce. Czasami trzeba wynieść jak najwięcej nauki z tego, co się zdarzyło - skwitował i zapowiedział, że postara się tak zrobić.

KONKURS W GA-PA. RELACJA

Poprawił się

W serii finałowej się zrehabilitował. 135 metrów pozwoliło mu nieco poprawić końcowe miejsce. Musiał zadowolić się 19. pozycją.

Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen



Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki. Tak jak w Oberstdorfie był trzeci. Wygrał Norweg Marius Lindvik przed Niemcem Karlem Geigerem.



Kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 4 stycznia w Innsbrucku. W klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackiego cyklu prowadzenie utrzymał Ryoyu Kobayashi, który w środę był czwarty.

Wyniki konkursu w Ga-Pa Zawodnik Punkty (skoki) 1. Marius Lindvik (Norwegia) 289,8 (143,5/136)

2. Karl Geiger (Niemcy) 285 (132/141,5)

3. Dawid Kubacki (Polska)

284 (137/139,5)

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,1 (132/141)

5. Daiki Ito (Japonia)

273,4 (131/136,5)

6. Daniel Huber (Austria) 272,1 (136,5/134)

7. Constantin Schmid (Niemcy)

271,5 (134,5/134,5)

8. Roman Koudelka (Czechy)

267,3 (135/133)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

266,2 (132/135)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy)

266,1 (129/134,5)

--- 15. Piotr Żyła (Polska) 262,2 (133,5/133)

19. Kamil Stoch (Polska) 257,5 (126,5/135)

33. Maciej Kot (Polska)

117,2 (128)

40. Stefan Hula (Polska) 111,7 (124,5)