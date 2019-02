Stoch: wypracowałem coś, co dokuczało mi od piątku

Stoch w drugiej serii atakował z 10. miejsca. W pierwszej próbie skoczył 207 metrów. W drugiej było już dużo lepiej. Skoczek z Zębu poleciał 228,5 metra, dzięki czemu przesunął się na szóstą pozycję.

- Jak tylko przeleciałem bule, to widziałem, że ta zielona linia jest bardzo daleko. Ale też wiedziałem od początku, że to był dużo lepszy skok niż w pierwszej serii. Miałem dużo więcej powietrza pod nartami i czekałem na to, co się będzie działo - powiedział w rozmowie z Eurosportem Kamil Stoch.

Gdyby nie pierwsza seria, Stoch mógłby myśleć o podium sobotniego konkursu. W piątek miał wielką szansę na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Na półmetku był pierwszy, ale zawody skończył na piątym miejscu.

- Można gdybać w nieskończoność. Jestem zadowolony. Wypracowałem coś, co dokuczało mi od piątku. Zacząłem lecieć prosto i czuję się z tym dużo lepiej. To jest dzisiaj największy sukces. Zawsze jestem optymistą, ale jakbym obiecał to, co mam zamiar zrobić, to mogłoby nie wystarczyć skoczni. Cały czas jestem bardzo wysoko, jestem na dobrym poziomie. Pracuję nad wieloma szczegółami i część z nich udaje się wypracowywać - dodał Stoch.

Trzykrotny mistrz olimpijski zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do liderującego Ryoyu Kobayashiego traci 574 punkty. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach jest na siódmym miejscu.