Miłe złego początki. Pierwsza seria była dla Stocha wymarzona

233 metry poleciał Kamil Stoch w pierwszej serii piątkowego konkursu w Oberstdorfie. Dawało mu to pierwsze miejsce na półmetku zawodów na niemieckim mamucie.

Żyła poleciał w piątek najdalej Rewelacyjna próba... czytaj dalej » Tuż przed Stochem na belce skoczni im. Heiniego Klopfera pojawił się Piotr Żyła, który wylądował za rozmiarem skoczni, wynoszącym 235 m. Skłoniło to organizatorów do obniżenia punktu startowego. Nie przeszkodziło to jednak mistrzowi olimpijskiemu w osiągnięciu najwyższej łącznej noty.

233 m to nie był najdalszy wynik, ale bonifikata zrobiła swoje. Efekt – pierwsze miejsce na półmetku. Na drugim miejscu uplasował się Żyła.

Kolejne loty dopiero na koniec



Piątkowe zawody w Oberstdorfie to pierwsze loty narciarskie w tym sezonie. Wcześniej tradycyjnie Puchar Świata wizytował w tej miejscowości przy okazji Turnieju Czterech Skoczni, ale mamut leży w zupełnie innej lokalizacji. Następne latanie dopiero w marcu, bowiem cykl PŚ zakończą dwa weekendy na największych obiektach. Najpierw w Vikersund, a potem tradycyjnie w Planicy.