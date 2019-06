Uśmiech na twarzy, nowe siły i energia. Stoch wrócił do treningów

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Przyznał, że druga część ostatniego sezonu nie była dla niego łatwa.



- Borykałem się z kilkoma problemami technicznymi, zwłaszcza z pozycją najazdową, a od tego się wszystko u nas zaczyna. Problem narastał, ja traciłem pewność siebie, a co za tym idzie - dużo energii. Końcówka sezonu kosztowała mnie bardzo wiele wysiłku fizycznego i psychicznego. Trenerzy to zrozumieli, widzieli, że potrzebuję wypoczynku - wyjaśnił trzeci zawodnik klasyfikacji Pucharu Świata.

Kontynuacja pracy

Trener polskich skoczków: słuchają mnie, nie mają wyboru Michal Doleżal... czytaj dalej » Jego zdaniem nowy trener kadry A Michal Doleżal przez trzy lata asystowania poprzednikowi Stefanowi Horngacherowi poznał zarówno system pracy w reprezentacji, jak i zawodników.



- To bardzo dobrze, że nie musimy się siebie uczyć na nowo, tylko kontynuować pewną pracę, a trener może wdrażać swoją wizję skakania każdego z nas. Jest doświadczonym szkoleniowcem, choć wiadomo, że w Polsce jest większa presja wywierana na zawodników i trenerów - ocenił Stoch.



Krytykował zamieszanie wokół marcowej zmiany na stanowisku trenera kadry seniorów.



- To nie było dobrze rozwiązane, a nawet bym powiedział - tragicznie rozwiązane od strony organizacyjnej. Powinno być z góry wiadomo, kiedy informacja o odejściu bądź pozostaniu trenera się pojawi. Zawodnicy nie powinni być w to w ogóle mieszani, a było odwrotnie. Byliśmy drogą komunikacji między sztabem a mediami - stwierdził.

Wreszcie na skoczni