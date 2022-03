Stoch uderza pięścią w stół. "Mogę sam siebie finansować"

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Polacy zajęli w sobotę czwarte miejsce. Długo bili się z Austriakami o podium, ale cały sezon w ich wykonaniu był daleki od oczekiwań.

W sobotę nie wynik był jednak najważniejszy. W zespole ciągle buzują emocje. Nikt ze skoczków nie akceptuje odstawienia na boczny trener Michala Doleżala. Kontraktu z Czechem nie przedłużono, on miał dość zwlekania i już w piątek zapowiedział, że jego współpraca z PZN nie będzie kontynuowana.

- Jak sobie wyobrażasz przyszłość? – zapytał Stocha w pewnym momencie reporter Eurosportu Kacper Merk.

Dawno nie widziano go tak poirytowanego. Zresztą dawno nie przemawiał tak długo.

- Nie wiem – odparł lider kadry.

Stoch: nie wiemy, na czym stoimy

Nastąpiła chwila zadumy i wtedy ruszył z odpowiedzią.

- Powiedziano nam, że dostaniemy trochę urlopu, że teraz odpoczniemy. Nie wiemy, na czym stoimy. Nie wiem, co będę robił. Przy takim układzie, jak mam sobie zaplanować przyszłość? Odpoczynek, w porządku, przyda się. Ale trzeba wiedzieć, kiedy mamy zacząć coś robić, z kim, na jakich zasadach i kto tym będzie zarządzał – stwierdził.

W niedzielę ostatni konkurs sezonu, wiadomo, że PZN wciąż szuka nowego trenera, a przygotowania do letniego skakania miałyby – tak bywało do tej pory – rozpocząć się za kilka dni.

Stoch był wyraźnie zły, że z żadnym z zawodników nie skonsultowano, co zrobić z Doleżalem.

- Trener zasługiwał, żeby dać mu jeszcze jedną szansą – przyznał.

"Sponsorzy chcą się wycofać"

Stoch próbował zrozumieć, skąd taka zmiana i dlaczego winnym niezadowalających wyników uznano trenera.

- Dano nam do zrozumienia, że sponsorzy chcą się wycofać. Że mogą się wycofać, jeśli nie zostaną podjęte pewne zmiany – stwierdził.

Widać było, że straszenie, bo tak to należało odebrać, przykręceniem kurka z pieniędzmi wyprowadziło go z równowagi.

- Jeśli w taki sposób zarząd chce to ogarnąć, to sam sobie mogę finansować szkolenie. Jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na starych zawodników, których najlepiej byłoby się pozbyć, którzy mają coś do powiedzenia, to dobrze. Mogę sam siebie finansować, tylko dajcie mi trenera, z którym ja chcę pracować – zaproponował działaczom.

Stoch: sam odejdę po przyszłym sezonie

Z ust Stocha padła jeszcze jedna odważna deklaracja.

- Jeśli ma się nic nie ruszyć, to sam odejdę po przyszłym sezonie – wypalił.

Kacper Merk aż poprosił o doprecyzowanie, bo zabrzmiało, jakby Stoch postawił ultimatum. W następnej wypowiedzi skoczek się poprawił.

- Jeśli związek podpisałby umowę z tym trenerem i w tym układzie rozpoczęlibyśmy sezon i znowu by nam nie poszło, to uznałbym, że to ja popełniłem błąd i to ja poniósłbym tego konsekwencje – wyjaśnił.

Nie powiedział, na czym to poniesienie konsekwencji miałoby polegać i czy oznaczałoby to zakończenie kariery.

Stoch: system nie jest do d...

Pewne jest, że szans na powrót do współpracy z Doleżalem już nie ma. PZN szuka nowego trenera.

- Nie tędy droga. System działa. Na błędach się uczymy. System nie jest do d… Trzeba zmienić pewne detale, które zaczną robić różnicę. Trenerzy zauważyli, co nie działa. Od drugiej połowy sezonu wprowadzili zmiany. Wyniki się zmieniły. Dzisiaj walczyliśmy o podium – Stoch próbował jeszcze bronić trenera.

Na jedne zawody przed końcem sezonu najlepszym polskim skoczkiem jest Piotr Żyła, zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. Stoch jest 19. Dawid Kubacki – 30.

