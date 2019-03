Polacy w czołówce na liście płac. Najwyżej Stoch

Fantastyczny Wolny czwarty w Vikersund. Kobayashi wygrał Raw Air 2019 Dziesięć dni... czytaj dalej » Za turniej w Norwegii, który odbywał się na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund (cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe), Kobayashi otrzymał nagrodę dodatkową - 60 tysięcy euro. Wcześniej specjalny bonus dostał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. franków szwajcarskich). W rywalizacji PŚ zarobił 228 733 franków (około 869 tys. złotych).

10 tysięcy za wygraną

Drugie miejsce na liście płac zajmuje Austriak Stefan Kraft (177 800 CHF, około 675 500 zł), który w Norwegii był drugi. Stoch w 34 konkursach zarobił 144 600 franków szwajcarskich (ok. 549 500 zł).



Za trzykrotnym mistrzem olimpijskim plasują się kolejni biało-czerwoni - Piotr Żyła (124 350 CHF) i Dawid Kubacki (116 300). Pierwsza czwórka listy płac to także najlepsi skoczkowie w klasyfikacji generalnej PŚ.



Premia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej, FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

