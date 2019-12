Stoch wreszcie się rozpędził. "Od kilku lat tak jest"

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Oto, co do powiedzenia miał lider polskiej kadry po swoim sobotnim triumfie w Engelbergu.

Stoch pokazał klasę. Wygrał pierwszy raz w sezonie Genialny Kamil... czytaj dalej » Stoch lubi skocznię w Szwajcarii. W sobotę stanął tam już dziewiąty raz na podium, a drugi raz na jego najwyższym stopniu. Zwykle to właśnie tam sygnalizował zwyżkę formy. Dwa lata temu skakanie w Engelbergu zaczął od trzeciego miejsca. Dzień później był drugi, a następnie wygrał wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Również przed igrzyskami Soczi 2014 na skoczni Gross-Titlis-Schanze prezentował się świetnie, zajmując kolejno drugie i pierwsze miejsce.



- Od kilku lat jest tak, że muszę się rozpędzić i mniej więcej w tym czasie osiągam dobrą, stabilną dyspozycję. Od Engelbergu zaczynam skakać na wysokim poziomie i sam czuję, że tutaj albo jestem w dobrej dyspozycji, albo coś nie gra i czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy - przyznał w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Pierwszy na treningu, najlepszy w konkursie

W sobotę Stoch również potwierdził, że z formą jest u niego lepiej, niż było do tej pory w tym sezonie. Do czasu konkursu w Engelbergu nie stanął jeszcze na podium, tymczasem odkąd tam przyjechał, to tylko błyszczał. Zaczął od najlepszego skoku w serii treningowej, później był drugi w kwalifikacjach, a gdy ruszyła walka o pucharowe punkty, nie miał sobie równych.



W pierwszej serii uzyskał najlepszą odległość dnia (138 m), w drugiej skoczył 136 m i pierwszy raz w sezonie usłyszał Mazurek Dąbrowskiego.



- Zawsze jest przyjemnie wygrywać i śpiewać hymn po zwycięstwie, jeszcze lepiej robić to wszystko z poczuciem, że wykonało się wszystko, co się mogło - skomentował swoje sobotnie popisy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rozmowa z Kamilem Stochem po odegraniu hymnu w Engelbergu

Swoje trzy skoki tego dnia ocenił wysoko.



- Wszystkie były na bardzo dobrym, wysokim poziomie. W ostatnim wkradło się trochę nerwów, ale technicznie było w porządku - stwierdził.

TAK RELACJONOWALIŚMY SOBOTNI KONKURS W EUROSPORT.PL

Mistrz z Zębu po pierwszej serii prowadził, nad drugim Stefanem Kraftem miał 4,5 pkt przewagi. Zwycięstwa jednak nie był pewny.



- Z takim podejściem mogą przyjeżdżać juniorzy, ja już mam trochę lat na karku i wiem, że bardziej się muszę skupić na tym, co mam do zrobienia. I też nigdy nic nie zakładać z góry, w skokach nie ma pewników - stwierdził.



- Odkąd są te przeliczniki, to nigdy nie można być pewnym - dodał, odnosząc się do nagradzania dodatkowymi punktami za skok przy niekorzystnym wietrze.



Czy to już jego najlepsza forma? - Mam nadzieję, że to dobra baza, do której można dokładać drobne elementy, które jeszcze będzie można ulepszać. Ale też nie mogę z góry zakładać, że teraz wszystko pójdzie łatwo i przyjemnie - odparł.