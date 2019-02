Zawiedziony Stoch po drugim skoku. Stracił podium

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 143 metrów. To dało mu 4. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 139 metrów. To dało mu piąte miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła wywalczył miejsce na podium. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 137,5 metra, co dało mu trzecią pozycję. Drugi był Markus Eisenbichler, a pierwszy Ryoyu Kobayashi. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jest trochę niedosytu. Myślałem, że trochę lepiej pójdzie, ale i tak dałem z siebie wszystko. Muszę się zadowolić tym, co jest - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Willingen, w którym zajął 7. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Willingnen. Polak zajął w nim trzecie miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii Stoch uzyskał 138,5 m, ale przy nienajlepszych warunkach dało mu to trzecią lokatę. Do drugiego Piotra Żyły tracił ledwie 0,4 pkt, a do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego 9,9 pkt.

W drugim skoku triumfator Pucharu Świata z poprzedniego sezonu znów nie miał szczęścia do wiatru. Tym razem skoczył cztery metry krócej, ale i tak otrzymał 5,7 pkt więcej. Inni jednak spisali się dużo lepiej, i tak Stocha wyprzedzili Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Dawid Kubacki oraz Karl Geiger.

W sobotnim konkursie lepszy od trzykrotnego mistrza olimpijskiego był tylko Kobayashi. W niedzielę lider klasyfikacji generalnej zwyciężył ponownie, a drugi był Niemiec Markus Eisenbichler. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce, a na piątej pozycji uplasował się Dawid Kubacki.

Japończyk wygrał klasyfikację Willingen Five i w nagrodę otrzymał 25 tys. euro.

Wyniki niedzielnego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

274,4 (146/144)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy)

252,8 (140/141,5)

3. Piotr Żyła (Polska)

250 (142/137,5)

4. Richard Freitag (Niemcy)

249,6 (138/144)

5. Dawid Kubacki (Polska)

249,3 (143/139)

6. Karl Geiger (Niemcy)

243 (137,5/138,5)

7. Kamil Stoch (Polska)

242,5 (138,5/134,5)

8. Timi Zajc (Słowenia)

242,2 (140/135,5)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

240 (141/134,5)

10. Stefan Kraft (Austria)

237,4 (133/135)

... 16. Jakub Wolny (Polska)

228 (137/134,5)

30. Maciej Kot (Polska)

195,1 (133,5/126)

34. Stefan Hula (Polska)

88,5 (127,5)