Stoch nie narzeka. "Jak nie masz nic pod nartą, to sorry..."

SOBOTNI KONKURS W WILLINGEN. RELACJA

Stoch w sobotę obchodził piękny jubileusz. Na podium zawodów Pucharu Świata stanął po raz 70. w karierze. W sobotę wygrał Niemiec Stephan Leyhe, a drugi był Norweg Marius Lindvik.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 1. serii w sobotę w Willingen

Bardzo dobry dzień

Stoch prowadził po pierwszej serii i nie wygrał. Wielkie emocje w Willingen Kapitalny konkurs... czytaj dalej » Po pierwszej serii i skoku na odległość 139,5 m Stoch był liderem. Jego przewaga nad Leyhe, który skoczył tyle samo, wynosiła jednak tylko 0,8 pkt. Trzeci Lindvik osiągnął 140 m i tracił do Polaka 2,9 pkt. W finale Niemiec był jednak zdecydowanie najlepszy i wygrał wyraźnie. Triumf zapewniło mu 144,5 m. Lindvik w drugiej próbie miał 143 m, a Stoch 137,5.

- Na pewno czułem się dzisiaj dobrze, bo w końcu się wyspałem - wyjawił polski skoczek w rozmowie z Eurosportem. - To druga noc, którą przespałem normalnie, odkąd wyjechaliśmy do Japonii. Dzisiaj byłem pełny energii. Naprawdę ten dzień był bardzo dobry - zauważył.

"Czułem, że skok był super"

W drugiej serii Stoch nie miał dobrych warunków wietrznych. Nie narzekał.



- Czułem, że skok był super. Obie próby w konkursie były bardzo dobre. Ale jak nie masz nic pod nartą, to sorry... - przyznał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii w sobotę w Willingen

Dla Stocha to czwarte podium w tym sezonie. Wygrywał w Engelbergu i Zakopanem, a trzeci był na początku sezonu w Wiśle.

- Każde podium jest ważne - ocenił wybitny zawodnik. - Każde dobre miejsce czy drobny sukces są nagrodą za pracę, poświęcenie. Za ten czas, który trzeba włożyć w przygotowania i w to, by cały czas się rozwijać. Co mogę powiedzieć? Super! - ocenił.



Niedzielne zawody w Willingen miały odbyć się o godz. 10.15. W sobotni wieczór organizatorzy odwołali jednak ten konkurs, "ze względów bezpieczeństwa".

Wyniki sobotniego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

punkty (odległości)

1. Stephan Leyhe (Niemcy)

266,4 pkt (139,5/144,5 metra)

2. Marius Lindvik (Norwegia)

262,4 (140/143)

3. Kamil Stoch (Polska) 254,6 (139,5/137,5)

4. Stefan Kraft (Austria) 253,5 (135,5/141)

5. Karl Geiger (Niemcy) 252 (138,5/138) 6. Johann Andre Forfang (Norwegia)

246 (138/137) 7. Gregor Schlierenzauer (Austria)

241,7 (135/134,5) 8. Peter Prevc (Słowenia) 241,6 (134,5/134,5) 9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,8 (134/135) 10. Anze Semenic (Słowenia)

240,3 (136/137)

...





15.

Dawid Kubacki (Polska) 232,1 (135/129,5) 23. Jakub Wolny (Polska)

224,1 (135,5/126,5) 35. Piotr Żyła (Polska) 95,9 (124) 37.

Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,6 (123) 41. Klemens Murańka (Polska) 86 (121) 46. Andrzej Stękała (Polska) 72,8 (112)

Klasyfikacja Willingen Five miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Stephan Leyhe (Niemcy)

398

2. Stefan Kraft (Austria)

375,8

3. Marius Lindvik (Norwegia) 370,8

4. Karl Geiger (Niemcy) 367,4

5. Kamil Stoch (Polska) 363,9

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

357,9

7. Peter Prevc (Słowenia)

354,3 8. Gregor Schlierenzauer (Austria) 353,3

9. Timi Zajc (Słowenia)

352,3

10. Yukiya Sato (Japonia)

344,8

...





14.

Dawid Kubacki (Polska) 332,9

23. Jakub Wolny (Polska)

323,4 32. Piotr Żyła (Polska) 193,4 37.

Klemens Murańka (Polska) 173,6

38. Aleksander Zniszczoł (Polska) 171,6 47. Andrzej Stękała (Polska) 129,1