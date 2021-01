Szczęśliwa siódemka Stocha. "Za mną dobry dzień z miłym akcentem"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 2. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubacki drugim skoczkiem prologu w Titisee-Neustadt. Polacy zdominowali pierwszą dziesiątkę Rozpoczął się... czytaj dalej » W piątek zawodników czekał prolog zamiast kwalifikacji do konkursów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, ponieważ na starcie stanęło jedynie 50 skoczków. Taka sytuacja oznaczała, że wszyscy zakwalifikują się do konkursów, a walka pozostała o trzy tysiące franków szwajcarskich.

Innego zdania był Kamil Stoch, który podszedł do zawodów bardzo profesjonalnie.

- To wcale nie był dzień bez większej presji, ponieważ zawsze staram się dawać z siebie sto procent. Tutaj jest trochę inny najazd niż w Bischofshofen, więc miałem trochę trudności - powiedział na gorąco po skoku na odległość 133 metrów triumfator 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Tory nie są problemem

- Za mną dobry, pracowity i solidny dzień z miłym akcentem, super warunkami. Oddałem dobre skoki, czego chcieć więcej? - przyznał Stoch w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Położona w szwarcwaldzkim lesie skocznia Hochfirstschanze jest jedną z niewielu w Pucharze Świata, która posiada naturalne tory.

- Nie mam większego problemu. To prawda, że tory są wycinane i nie są idealnie równe, ale to jest powrót do przeszłości i dodatkowa trudność. Wszyscy mają tak samo - dodał trzykrotny mistrz olimpijski.

Zawodnik pochodzący z Zębu miał mało czasu na odpoczynek po wygranym TCS.

- Miałem okazję zresetować głowę, ale odpocząć raczej nie. Teraz mamy ponad dwa bardzo intensywne tygodnie. Cieszę się, że znów możemy rywalizować i skakać - zakończył Stoch.

Terminarz zawodów i godziny transmisji Eurosportu

Prawdziwa walka o punkty rozpocznie się w sobotę o 16.00. W Titisee-Neustadt zaplanowano dwa konkursy indywidualne. W niedzielę odbędą się i kwalifikacje, i zawody.

sobota, 9 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa (studio w Eurosporcie 1 od 15:25)

niedziela, 10 stycznia

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa (studio w Eurosporcie 1 od 15:30)