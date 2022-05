Uśmiechnięty Stoch. Nie może nachwalić się nowego trenera

Wymowne zdjęcie i wpis Stocha. "Jak się czuję, mając młodszego trenera?" Kamil Stoch... czytaj dalej » Polscy skoczkowie narciarscy trenowali w Krakowie pod okiem nowego szkoleniowca Thomasa Thurnbichlera.

- Pierwsze zgrupowanie było naprawdę bardzo owocne. Nowy sztab ma wiele świetnych pomysłów i bardzo profesjonalne podejście do wielu rzeczy, a nawet jedno z najbardziej profesjonalnych z jakim kiedykolwiek spotkałem się w życiu. Chodzi nie tylko o budowanie fizycznej dyspozycji zawodnika, ale również o budowanie świadomości sportowca: po co on to robi, w jakim celu i co chce osiągnąć - przyznał Stoch, cytowany w materiale opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Związku Narciarskiego.

Stoch: z nowym trenerem bez barier

Thurnbichler na stanowisku zastąpił Michala Dolezala. Po słabym sezonie 2021/22 z czeskim szkoleniowcem nie przydłużono umowy.



- Sama komunikacja z nowym trenerem jest naprawdę super. Wydawało mi się, że przez pierwsze dni będziemy podchodzili do siebie z dystansem, ale to byłoby naturalne w momencie, kiedy poznajemy kogoś nowego, bo trzeba najpierw znaleźć wspólny język. Uważam, że tutaj nie było żadnych barier, a nawet jeśli były, to zostały one całkowicie przełamane od razu na samym początku. Czuję, że mogę zwracać się do trenera jak do kogoś, z kim pracowałbym już od dawna. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony, dobrze nastawiony, zmotywowany i uśmiechnięty – podkreślił trzykrotny mistrz olimpijski.



- Wszyscy wiemy, co mamy robić i w jaki sposób. Każdy zna swoje zadania. Teraz chodzi tylko o to, abyśmy to samo nastawienie, jakie jest na początku, mieli do samego końca – dodał.

Źródło: Newspix Thomas Thurnbichler

Nowe pomysły

Zaordynowane przez nowy sztab treningi różnią się od tych, które skoczkowie wykonywali zazwyczaj o tej porze roku.



- Te pomysły, które trener przedstawił na samym początku już wlały we mnie dużo optymizmu. To są rzeczy, o których niby wiedzieliśmy, ale tak do końca tego nie robiliśmy. Jest dużo nowych ćwiczeń, nowych form aktywności, które teraz robimy i będziemy na pewno jeszcze je kontynuowali. Dzięki temu ja sam poznaję tak jakby swoje ciało na nowo i dostrzegam rezerwy. Odkrywam pewien potencjał, który został całkowicie pominięty. Wszyscy trenerzy, którzy przychodzą, robią to samo. Każdy, z którym zaczynałem współpracę, wdrażał coś nowego, coś swojego, gdzie mogłem poznawać siebie na nowo. I tak jest również w tym przypadku, co bardzo mi się podoba. W wieku 35 lat w dalszym ciągu czuję, że mogę się rozwinąć - powiedział Stoch, który odczuwa jeszcze nieco skutki styczniowej kontuzji stawu skokowego.



- Nie wszystko jest jeszcze stuprocentowo wyleczone. Teraz otrzymałem indywidualny program treningowy z mniejszymi obciążeniami. Będę wykonywał mniejszy zakres ruchu, ale moje mięśnie cały czas będą w pracy i dzięki temu będę mógł realizować treningi, a także skupię się na rehabilitacji – zapowiedział.



– Patrząc na mnie, możesz dostrzec, że jestem zadowolony, bo rzeczywiście tak jest – przyznał Kamil Stoch po zakończeniu pierwszego obozu pod okiem Thomasa Thurnbichlera, nowego szkoleniowca biało-czerwonych



Szczegóły: https://t.co/o0GCoSZN7e

___#skijumpingfamily#skijumpingpic.twitter.com/4XhBRtTS4s — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) May 7, 2022





Zgodnie z prowizorycznym jeszcze kalendarzem sezon 2022/23 Pucharu Świata ma się rozpocząć 5 listopada w Wiśle, a cykl Letniego Grand Prix - 23 lipca również na obiekcie im. Adama Małysza.

Kadra A mężczyzn na sezon 2022/2023:

Zawodnicy:

Kamil Stoch – KS Eve-nement Zakopane Piotr Żyła – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Dawid Kubacki – TS Wisła Zakopane Jakub Wolny – LKS Klimczok Bystra Paweł Wąsek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Sztab szkoleniowy:

Thomas Thurnbichler – trener główny Marc Noelke – asystent trenera głównego Krzysztof Miętus – asystent trenera głównego Mathias Hafele – trener techniczny Łukasz Gębala – fizjoterapeuta Kacper Skrobot – serwismen Kamil Skrobot – serwismen

Osoby współpracujące:

Krzysztof Biegun – trener bazowy w ośrodku beskidzkim Wojciech Topór – trener bazowy w ośrodku podhalańskim Adam Małysz – dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej Aleksander Winiarski – lekarz Piotr Krężałek – biomechanik Paweł Witczak – kierownik organizacyjny

Kadra B mężczyzn

Zawodnicy:

Andrzej Stękała – AZS Zakopane Kacper Juroszek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Tomasz Pilch – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Aleksander Zniszczoł – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Maciej Kot – AZS Zakopane Jan Habdas – LKS Klimczok Bystra

Zawodnicy z grupy regionalnej*

Stefan Hula – KS Eve-nement Zakopane Jarosław Krzak – PKS Olimpijczyk Gilowice Klemens Murańka – TS Wisła Zakopane

*zawodnicy, którzy mają status kadrowicza i otrzymają pełne wsparcie PZN, ale trenować będą w ośrodkach bazowych pod okiem trenerów regionalnych

Sztab szkoleniowy:

Maciej Maciusiak – trener główny Radek Židek – asystent trenera głównego Paweł Gurbusz – fizjoterapeuta Maciej Kreczmer – serwismen Michał Wilk – trener przygotowania motorycznego

Osoby współpracujące: