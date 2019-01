Stoch: miałem wiele problemów, z którymi musiałem sobie radzić

Kubacki był rozczarowany, ale ten skok dał mu drugie miejsce Dawid Kubacki... czytaj dalej » Trzykrotny mistrz olimpijski na TCS przyjechał w roli jednego z faworytów. To w nim eksperci upatrywali skoczka, który może zatrzymać będącego genialnej formie Ryoyu Kobayashiego. Jak wiemy, nie udało się to ani Stochowi, ani żadnemu z innych zawodników. Japończyk rządził i dzielił, turniej wygrał w cuglach, zgarniając przy tym Wielkiego Szlema (wygrane cztery konkursy).

Na wietrze się nie skupia

A Stoch został ze swoimi problemami. Akurat w Bischofshofen nie radził sobie na rozbiegu. - Duże trudności sprawiała mi pozycja najazdowa, a na tej skoczni jest to kluczowe. Trzeba tu dobrze jechać, nie wytracać prędkości, bo rozbieg jest długi - analizował przed kamerą Eurosportu po skokach na 129 i 123,5 m.

Inną rzeczą jest, że najlepszy polski skoczek nie miał w niedzielę szczęścia do warunków. Ale o tym mówić nie chciał. - Nie mam w zwyczaju narzekać na rzeczy, na które nie mam wpływu - uciął krótko z typowym dla siebie uśmiechem.

Czuł trudy w nogach

Japoński skok do historii. Kobayashi jak Hannawald i Stoch Ryoyu Kobayashi... czytaj dalej » Po trzecim z konkursów cyklu, w Innsbrucku, Stoch mówił, że "kliknęło", że z trenerem Stefanem Horngacherem znaleźli to, co nie funkcjonowało. - Rzeczywiście znaleźliśmy, ale tych rzeczy nie da się ot tak wyeliminować. Dziś czułem w nogach trudy turnieju i przez to czucie było zaburzone, ale skończyłem na szóstym miejscu, więc się nie załamuje - zdradził obrońca Pucharu Świata.



Zawodnik z Zębu pokusił się też o krótkie podsumowanie całej imprezy. - Turniej był dla mnie trudny. Miałem wiele problemów, z którymi musiałem sobie radzić. Ale poza tym dawałem z siebie wszystko, walczyłem do ostatniego skoku. Nie mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego wszystkiego, ale jest pozytywnie - zakończył z nutką optymizmu 12. zawodnik zawodów w Bischofschofen.

Niedzielny konkurs na drugim miejscu ukończył Dawid Kubacki. Punktował jeszcze 13. Piotr Żyła.

Wyniki konkursu w Bischofshofen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,1 pkt (135/137,5 m)

2. Dawid Kubacki (Polska)

268,3 (138/130)

3. Stefan Kraft (Austria)

267,5 (134/131,5)

4. Stephen Leyhe (Niemcy) 266,0 (126/137)

5. Markus Eisenbichler (Niemcy)

265,5 (137/131,5)

6. Roman Koudelka (Czechy)

259,7 (133/130,5)

7. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

258,0 (128,5/135)

8. Kilian Peier (Szwajcaria)

254,6 (131,5/127) 9. Robert Johansson (Norwegia)

253,3 (132/126,5)

10. Karl Geiger (Niemcy)

249,5 (122/133,5)

...





12. Kamil Stoch (Polska) 243,1 (129/123,5) 13. Piotr Żyła (Polska)

241,8 (130/127)



Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1098 pkt

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1035,9 3. Stephan Leyhe (Niemcy)

1014,1 4. Dawid Kubacki (Polska)

1010,8 5. Roman Koudelka (Czechy)

1006,3 6. Kamil Stoch (Polska)

994 7. Andreas Stjernen (Norwegia)

988 8. Robert Johansson (Norwegia)

983,2 9. Daniel Huber (Austria)

970,4 10. Kilian Peier (Szwajcaria)

959,3 ...



19. Piotr Żyła (Polska) 842,1 29. Jakub Wolny (Polska) 654,5 36. Stefan Hula (Polska) 479,1 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 194,5 61. Maciej Kot (Polska) 95