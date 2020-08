Fenomenalny skok Stocha w drugiej próbie. "Cały czas mam w sobie rezerwy"

Dawid Kubacki: to nie były idealne skoki

Kubacki zadowolony z rewanżu na Stochu. "Wczoraj miał farta" Polscy skoczkowie... czytaj dalej » To był piękny dzień dla Biało-Czerwonych, którzy zajęli trzy miejsca na podium sobotniego konkursu. Wygrał najrówniejszy Dawid Kubacki, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Piotr Żyła.

Kilka czynników się nałożyło

Stoch po pierwszej serii zajmował szóstą pozycję i trochę narzekał na skok na odległość 119,5 metra. – Popsułem go, warunki również mi przeszkodziły. Kilka rzeczy się nałożyło, ale to przecież nie pierwszy raz. Najważniejsze, żeby w takich momentach odciąć myślenie i skupić się na tym, co ma się dalej zrobić – ocenił jeden z dwóch liderów naszej kadry, który w drugiej próbie odpalił prawdziwą petardę.

Nikt w sobotę nie zaliczył bowiem aż 136 metrów. – Drugi skok był super. Sprawił mi dużo przyjemności i radości. Na dole miałem samopoczucie, że wyszło tak, jak miało wyjść – cieszył się zawodnik z Zębu.

Emocje cały czas dają znać

- Każdy konkurs niesie jakieś doświadczenie, jakąś lekcję. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu mam w sobie rezerwy, które mogę wykorzystać. Jak choćby swoje przygotowanie mentalne, żeby na przykład nie popełniać już błędu z pierwszej serii, tylko z chirurgiczną precyzją podchodzić do każdego skoku. Jak widać, pomimo wieku, te emocje mogą mi przeszkadzać – podsumował sobotnie skakanie Stoch.

