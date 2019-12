Stoch w czołówce listy płac. Austriak liderem

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kraft zarobił w 10 konkursach 65 900 franków szwajcarskich (około 258 tys. złotych), Kobayashi - 58 500 CHF (ok. 229 tys. zł), a Stoch, który jest najwyżej z Polaków - 40 700 CHF (ok. 159 tys. zł).



Stoch największym pechowcem. "Nie zawsze dostaje się wszystko, co się chce" Kamil Stoch na... czytaj dalej » Dawid Kubacki, który w Oberstdorfie zajął trzecie miejsce, w klasyfikacji finansowej jest siódmy - 32 200 franków szwajcarskich (ok. 126 tys. zł). Urodzony w Nowym Targu zawodnik po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium w rywalizacji indywidualnej (w karierze to jego 10. podium).



W pierwszej dziesiątce zestawienia jest jeszcze Piotr Żyła (10.), który w pierwszym konkursie TCS był piąty - ma na koncie 25 300 CHF, czyli około 99 tys. zł.

Nie tylko premie

Premia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen. Dzień wcześniej zaplanowano kwalifikacje.