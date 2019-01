Genialna seria finałowa Stocha w Sapporo. Polak zaskoczył nawet samego siebie

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

133 metry skoczył w pierwszej serii sobotniego konkursu w Sapporo Kamil Stoch, co na półmetku daje mu szóste miejsce. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

Kadra Stefana Horngachera zawitała do Japonii tydzień po nieudanym weekendzie w Zakopanem, gdzie w konkursie indywidualnym, żaden z naszych zawodników nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce.

Kadra Stefana Horngachera zawitała do Japonii tydzień po nieudanym weekendzie w Zakopanem, gdzie w konkursie indywidualnym, żaden z naszych zawodników nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce.

Azjatycka skocznia wydawała się być idealnym miejscem na poprawę humorów. To na niej po olimpijskie złoto sięgał Wojciech Fortuna, Adam Małysz wygrywał nie tylko w Pucharze Świata (trzykrotnie), ale też zostawał mistrzem globu. Zwycięstwa w konkursach notował też Stoch i Maciej Kot.

Obydwaj rozbudzili nadzieje jeszcze bardziej, prezentując się solidnie w piątkowych kwalifikacjach. Przebrnąć udało się je zresztą pozostałym czterem naszym zawodnikom.

Szybki koniec Kota

Zaczęło się niemrawo. Kot wykruszył się już w pierwszej serii, gdy po problemach w locie musiał ratować się przed upadkiem i wylądował tuż za 90 metrem. Jego los podzielił Jakub Wolny (116 metry).

Kolejni Biało-Czerwoni uzyskali awans. Na swoim poziomie skoczył Stefan Hula (122,5). Rozczarował Dawid Kubacki (114,5), solidnie spisał się Piotr Żyła (127,5).

Stoch nie zawiódł (133), był szósty i najlepszy z Polaków po pierwszej serii.

Na Okurayamie przebudził się lider klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashi. Japończyk na półmetku był drugi. Prowadził Robert Johansson. Norweg, jedyny zawodnik, któremu udało się przeskoczyć 140. metr, miał nad Kobayashim 7,1 punktu przewagi. Wydawało się, że sporo, że zwycięstwo ma na wyciągnięcie ręki. Skoki bywają jednak nieprzewidywalne. Seria finałowa to pokazała.

Polski atak na podium

Stoch miał genialne warunki, sam nie wierzył w to, co zrobił. Poprawił o 4,5 metra rekord skoczni, należący wcześniej do Macieja Kota i Krafta.

Daleki lot oznaczał oczywiście spory awans. Udało mu się przeskoczyć wszystkich oprócz - i tu niespodzianka - ani nie Kobayashiego, ani nie Johanssona, tylko Krafta, który uzyskał 137 metrów. Japończyk ostatecznie zajął piąte miejsce, Norweg był trzeci.

Jak spisali się pozostali Polacy? Rehabilitacja Kubackiego, który uzyskując 129 metrów zdołał wspiąć się z 25. miejsca na 15., dla samego skoczka była małym pocieszeniem. Huli (27. miejsce) i Żyle (11.) poprawić się nie udało.

Wyniki sobotniego konkursu w Sapporo miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Stefan Kraft (Austria) 270,1 pkt (132/137 m)

2. Kamil Stoch (Polska) 260,3 (133/148,5)

3. Robert Johansson (Norwegia)

256,7 (141/127)

4. Roman Koudelka (Czechy)

252,7 (134/137)

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

250,5 (131/123,5)

6. Timi Zajc (Słowenia)

247,9 (140/127)

7. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

236,9 (135,5/130)

8. Daniel Huber (Austria)

233,9 (137/125)

9. Stephan Leyhe (Niemcy)

232,8 (131,5/126)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy)

232,6 (133/130)

11. Piotr Żyła (Polska) 226 (127,5/123,5) ...





15. Dawid Kubacki (Polska) 219,4 (114,5/129)

27. Stefan Hula (Polska)

187,4 (122,5/116,5) 35. Jakub Wolny (Polska) 91,2 (116)

50. Maciej Kot (Polska) 37,1 (92,5)