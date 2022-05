Wąska grupa, kilka niespodzianek. Oto kadra skoczków na przyszły sezon

Kubacki: to, co wypracowałem sobie latem, będzie...

Kubacki: to, co wypracowałem sobie latem, będzie procentowało...

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o początku sezonu zimowego i swojej niechęci do skoczni w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022 będzie można oglądać na żywo w TVN, Eurosporcie i player.pl

Zobacz, co trener reprezentacji Polski Michal Doleżal powiedział o przygotowaniach skoczków do sezonu 2021/2022. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i serwisie player.pl.

Z Rosji do Finlandii kilka kadr skoczków przetransportowało się samolotem czarterowym. Co w tym czasie robili?

Oto co miał do powiedzenia Dawid Kubacki, który w kwalifikacjach w piątek był 48.

Oto co miał do powiedzenia po serii kwalifikacyjnej Jakub Wolny, który skończył na 42. pozycji.

Dawid Kubacki wyjaśnia co nie poszło w pierwszej serii konkursu w Finlandii. Polak nie zakwalifikował się do drugiej serii.

Polak był trzeci w serii kwalifikacyjnej. Oto co miał do powiedzenia w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Oto co miał do powiedzenia polski skoczek w rozmowie z Eurosportem.

Na liście powołanych znalazło się w sumie 23 zawodników. Będą oni trenować w trzech głównych grupach - kadrze A, B pod wodza Macieja Maciusiaka oraz młodzieżowej, którą poprowadzi Daniel Kwiatkowski. Powstały również mniejsze kadry regionalne, które będą stanowić zaplecze kadry B.

W kadrze A, tej głównej, brakuje Andrzeja Stękała, Stefana Huli i Macieja Kota. Jest za to trójka najbardziej utytułowanych zawodników: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz znacznie młodsi Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

Małysz wyjaśnia szczegóły nowego systemu

- Powołane zostały: Kadry Narodowe A, B i Młodzieżowa. W pierwszej drużynie pod okiem Thomasa Thurnbichlera szkolonych będzie pięciu zawodników. W grupie młodzieżowej mamy dziewięciu skoczków narciarskich. Natomiast w Kadrze Narodowej B z Maciejem Maciusiakiem trenować będzie sześciu zawodników, a dodatkowych trzech sportowców szkolonych będzie w kadrach regionalnych. Ci zawodnicy mają zapewnione pełne wsparcie PZN oraz status kadrowicza, czyli otrzymają wszystko to, co jest im potrzebne, ale będą trenowali ze szkoleniowcami w ośrodkach bazowych - wyjaśnił na stronie Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

Nowy trener, nowe metody. Polscy skoczkowie ćwiczyli w skateparku Do startu sezonu... czytaj dalej » Małysz przyznał również, dlaczego zdecydowano się na taki podział kadry. W ostatnich latach usunięto wszystkie podziały.

- Zmiana trenera przyniosła za sobą pewną zmianę systemu, dlatego powstały dwa ośrodki bazowe i dwie grupy regionalne w tych miejscach. Na przykład w Austrii również są zawodnicy, którzy teoretycznie powołani zostali do kadry narodowej, a trenują na miejscu w ośrodkach bazowych. Podział został stworzony po to, aby bardziej zmotywować tych zawodników i żeby oni chcieli dostać się w zasadzie nawet nie do Kadry B, ale od razu do Kadry A. Jeśli skoczkowie z grup regionalnych będą prezentowali odpowiedni poziom, to będą mieli możliwość wspólnych treningów i zgrupowań czy to z Kadrą A, czy Kadrą B - podkreślił.

- Ścisła współpraca pomiędzy grupami szkoleniowymi i ośrodkami bazowymi umożliwia to i ma spowodować rozwój sportowy zarówno tych młodych zawodników, jak i tych starszych, którzy wciąż mają szanse na wygrywanie. Wiem, że ten nowy system i nasza ścisła współpraca będzie miała odzwierciedlenie w wynikach - zapewnił były wybitny skoczek.

Poinformowano również, że polscy skoczkowie już rozpoczęli przygotowania do następnego sezonu.

"Końca dobiega pierwsze wspólne zgrupowanie zawodników i sztabów szkoleniowych Kadry Narodowej A i B. Od wtorku do piątku podopieczni Thomasa Thurnbichlera i Macieja Maciusiaka trenowali w ośrodku Kolna, niedaleko Krakowa" - czytamy w komunikacie PZN.

Prezentujemy składy Kadr Narodowych w skokach narciarskich mężczyzn na sezon 2022/2023



Szczegóły: https://t.co/C8AtH2iiIr

___#teamPoland#polishskijumpingteam#skijumping#skijumpingfamily#skokinarciarskie#PolskiZwiązekNarciarski#pznpic.twitter.com/S8OPhyd3j6 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) May 6, 2022

Kadra A mężczyzn

Zawodnicy:

Kamil Stoch – KS Eve-nement Zakopane Piotr Żyła – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Dawid Kubacki – TS Wisła Zakopane Jakub Wolny – LKS Klimczok Bystra Paweł Wąsek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Sztab szkoleniowy:

Thomas Thurnbichler – trener główny Marc Noelke – asystent trenera głównego Krzysztof Miętus – asystent trenera głównego Mathias Hafele – trener techniczny Łukasz Gębala – fizjoterapeuta Kacper Skrobot – serwismen Kamil Skrobot – serwismen

Osoby współpracujące:

Krzysztof Biegun – trener bazowy w ośrodku beskidzkim Wojciech Topór – trener bazowy w ośrodku podhalańskim Adam Małysz – dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej Aleksander Winiarski – lekarz Piotr Krężałek – biomechanik Paweł Witczak – kierownik organizacyjny

Kadra B mężczyzn

Zawodnicy:

Andrzej Stękała – AZS Zakopane Kacper Juroszek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Tomasz Pilch – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Aleksander Zniszczoł – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Maciej Kot – AZS Zakopane Jan Habdas – LKS Klimczok Bystra

Zawodnicy z grupy regionalnej*

Stefan Hula – KS Eve-nement Zakopane Jarosław Krzak – PKS Olimpijczyk Gilowice Klemens Murańka – TS Wisła Zakopane

*zawodnicy, którzy mają status kadrowicza i otrzymają pełne wsparcie PZN, ale trenować będą w ośrodkach bazowych pod okiem trenerów regionalnych

Sztab szkoleniowy:

Maciej Maciusiak – trener główny Radek Židek – asystent trenera głównego Paweł Gurbusz – fizjoterapeuta Maciej Kreczmer – serwismen Michał Wilk – trener przygotowania motorycznego

Osoby współpracujące: