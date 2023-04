Ahonen wraca na skocznię. Wynik sportowy nie będzie najważniejszy

Janne Ahonen to legenda skoków narciarskich

Janne Ahonen o swojej karierze i powrocie do skoków narciarskich

Ahonen to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. W swoim dorobku ma aż pięć zwycięstw w Turnieju Czterech Skoczni, dziesięć krążków mistrzostw świata, w tym pięć złotych, dwa srebrne medale olimpijskie i dwa triumfy w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata.

I choć przygodę ze skokami oficjalnie zakończył w październiku 2018 roku, to kilka tygodni temu sygnalizował, że jego powrót do rywalizacji wcale nie jest wykluczony.

- Nie powiedziałem, że się poddałem - twierdził wówczas 45-latek, który w przeszłości już trzykrotnie wznawiał swoją karierę.

Ahonen chce się dobrze bawić

Na początku kwietnia, w rozmowie dla YLE, Ahonen oświadczył, że weźmie udział w zaplanowanych na połowę kwietnia mistrzostwach kraju.

- Kiedy nadchodzi wiosna i świeci słońce, zaczynasz mieć ochotę, aby pobawić się na górce ze śniegu, niczym mały chłopiec. Na ten moment nie wiem, czy aura w Rovaniemi będzie nam sprzyjać. Możliwe, że będzie padać, wiać i będzie ponuro, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Wystartuję bez względu na pogodę - podkreślił.

Co ważne, w związku ze swoim występem doświadczony skoczek nie stawia sobie żadnych typowo sportowych celów.

- Powiedzmy, że chciałbym być najszybszy na progu. Na tą chwilę wiem, że mam najlepiej wyglądający kask z całej stawki. Więcej w tym temacie nie powiem - skomentował żartobliwie zawodnik.

Źródło: Getty Images Janne Ahonen wraca do rywalizacji

Mistrzostwa Finlandii w skokach narciarskich odbędą się w Rovaniemi w dniach 14 i 15 kwietnia. Przed rokiem Ahonen wywalczył brązowy medal tej imprezy.