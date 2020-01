Zakopane zamarło, gdy runął na ziemię. "Nadal odczuwam skutki upadku"

- Moje skoki w ten weekend były bardzo solidne, ale nie jest to jeszcze dyspozycja, w której chciałbym być. Na razie to prezentuję takie "podskakiwanie". Mam nadzieję, że w Engelbergu naprawdę rozpocznę sezon - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Klingenthal, w którym zajął 10. miejsce.

- Kombinezony szybko dostają wilgoci, dodatkowo w Klingenthal padało, więc musimy je wymieniać. Nie mam ulubionego koloru, nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii. Skaczę w tym, co mi dają - powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Klingenthal. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Już nie pamiętam, kiedy ostatnio zdobyłem punkty w Pucharze Świata. 27. miejsce to może nie jest jakiś wielki sukces, ale ja się bardzo cieszę. Ten wynik to dla mnie duży krok. To tylko zmotywuje mnie do dalszej pracy - powiedział Klemens Murańka po niedzielnym konkursie w Klingenthal. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

20 stycznia 2007, pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. 22-letni wtedy Mazoch po pierwszej serii zajmował 15. miejsce. Przed godziną 19 odepchnął się z belki po raz drugi. W skokach wszystko dzieje się błyskawicznie, rządzi automatyzm. A tymczasem Czechowi nienaturalnie opadły narty, runął na ziemię, tocząc się bezwładnie po śniegu.



Rozśpiewane trybuny zamilkły. O dalszej zabawie nie mogło być mowy, choć po przerażającym wypadku skoczyło jeszcze czterech zawodników. Dopiero po nich druga seria zawodów z powodu silnego wiatru została odwołana.

Oglądaj Wideo: Eurosport Koszmarny wypadek Jana Mazocha na Wielkiej Krokwi w 2007 roku

"Skakaliśmy na siłę. Ze względu na Małysza"

Puchar Świata wraca pod Wielką Krokiew. Program zawodów w Zakopanem Kibice skoków... czytaj dalej » Mazoch był już w karetce, która zabrała go do szpitala w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi emocje nie opadły. Mało kogo obchodziło, że przedziwny konkurs wygrał nikomu nieznany Słoweniec Rok Urbanc.

- Dlaczego do tego dopuszczono, dlaczego nie przerwano konkursu? Jankowi dmuchało ze wszystkich stron. Nie miał żadnych szans. Gdyby były normalne okoliczności, te zawody nie byłyby kontynuowane. Skakaliśmy na siłę. Ze względu na Małysza, na tysiące kibiców. Wyniki okazały się ważniejsze od wszystkiego. Od zdrowia również. Zdrowy rozsądek przegrał - pieklił się austriacki trener Czechów Richard Schalert, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".



Tak dramat rywala widział Adam Małysz: - Po wyjściu z progu, kiedy Janek zaczął rozkładać narty w "V", strasznie wykręciło mu lewą nartę. Ona "złapała" powietrze, a Mazoch jej nie utrzymał, nie podciągnął. Narta poszła w dół, on się nie bronił. Jakby nie widział, że popełnił błąd, brnął w to dalej. Za bardzo położył się na nartach. Nie miał szans wyciągnąć ich do góry. Każdy w takiej sytuacji miałby problem, żeby nie upaść. Gdyby zareagował szybciej, może upadek nie byłby aż tak dramatyczny.

Źródło: Getty Images Przerażające sceny w Zakopanem. Jan Mazoch stracił przytomność

Kubacki awansował na liście płac. Niewielu może się z nim równać Dawid Kubacki już... czytaj dalej » Stan Mazocha od początku był krytyczny. Ze skoczni został przetransportowany do uniwersyteckiej kliniki w Krakowie. Lekarze ze względu na obrzęk mózgu utrzymywali go w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach najgorsze minęło, Czech został wybudzony. 31 stycznia opuścił szpital. Zdziwiło go, że czekał na niego tłum reporterów. Nie zdawał sobie sprawy, że jego dramatem żyła cała Polska.

Strach po powrocie

Co zostało w jego pamięci po latach, dokładnie trzynastu? - Sam upadek był najtrudniejszym przeżyciem dla mojej rodziny i przyjaciół. Ja przecież nie byłem świadomy tego, co się stało. Dzisiaj się uśmiecham, ale nie chciałbym być wtedy w skórze bliskich - mówi w rozmowie z eurosport.pl.

Po żmudnej, trwającej miesiącami rehabilitacji wrócił do skakania. Zmobilizowały go słowa otuchy płynące od fanów. Wydawało się, że wszystko przed nim. Owszem, nie osiągał oszałamiających wyników (największym sukcesem pozostawał brązowy medal mistrzostw świata juniorów w roku 2003), ale kontynuował rodzinne tradycje. Jego dziadek, legendarny Jiri Raska, był m.in. mistrzem olimpijskim z Grenoble 1968.

Źródło: Getty Images Czech opuszczający szpital w Krakowie

Ale w głowie Mazocha wiele się zmieniło.

Walter Hofer tłumaczy powody swojej rezygnacji Walter Hofer,... czytaj dalej » - Nic nie było tak samo, jak przed kontuzją. Kiedy na skoczni pogarszały się warunki, skupiałem się tylko na tym, jak silny wieje wiatr. I to wpływało na odległość. Czułem strach, zwątpienie i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mogę uprawiać tego pięknego sportu. We wrześniu 2008 ogłosiłem zakończenie kariery - opowiada Mazoch.



- Po tym wszystkim zrozumiałem, że w życiu człowieka pewne rzeczy czasem nie dzieją się bez powodu. Niczego nie żałuję, stało się i tyle. Nadal odczuwam skutki upadku: boli mnie głowa, mam gorszą koordynację ruchową, szybciej dopada mnie zmęczenie, ale da się z tym żyć. Regularnie przechodzę badania rezonansem magnetycznym. Jestem pod dobrą opieką lekarzy - dodaje.

Pracuje z niepełnosprawnymi. Z potrzeby serca

Ułożył sobie życie. W zeszłym roku po raz drugi wziął ślub. Na co dzień pracuje w jednej z placówek edukacyjnych w Pradze. Opiekuje się młodymi osobami niepełnosprawnymi.

- Zająłem się tym być może ze względu na swoją przeszłość. Staram się załatwiać fundusze dla podopiecznych, żeby mogli żyć aktywnie. W końcu sam po wypadku potrzebowałem pomocy opiekuna, więc moja praca wynika z potrzeby serca - wyjaśnia Mazoch.



- Do dziś oglądam skoki narciarskie, ale nie tęsknię za nimi. Szkoda, że w czołowej dziesiątce Pucharu Świata nie ma żadnego czeskiego zawodnika - kończy 35-latek.

W piątek odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem. Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player, relacje na żywo w eurosport.pl.

Program zawodów Pucharu Świata w Zakopanem:

sobota, 25 stycznia:

15.00 - seria próbna

16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 26 stycznia:

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego