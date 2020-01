Wolny był 56. na 63 startujących. I tak znalazł się w składzie na drużynówkę

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Polska drużyna skoczy w sobotę w następującym składzie: bezkonkurencyjny w kwalifikacjach i notujący najlepszy sezon w karierze Dawid Kubacki, zawsze bardzo mocny Kamil Stoch, solidny, choć nieobliczalny Piotr Żyła i Jakub Wolny.

Kubacki pokazał moc w Zakopanem. Był najlepszy na treningu i w kwalifikacjach Dawid Kubacki... czytaj dalej » No właśnie. Wolny. On w dziewięciu pierwszych konkursach tylko trzy razy dostał się do finałowej serii. Punktów nie zdobył od 15 grudnia i zawodów w Klingenthal, gdzie był 28. Po zawodach w Predazzo stracił miejsc w kadrze, za niego do Titisee-Neustadt pojechał Aleksander Zniszczoł.

"Chciałem więcej, niż potrafię"

Jeszcze w piątek poprzedzające kwalifikacje dwie serie treningowe były całkiem niezłe w wykonaniu Wolnego. Skoczył 129 i 120,5 m. Kilkadziesiąt minut później było gorzej. Kwalifikacyjny skok mu nie wyszedł. 114,5 m oznaczało zaledwie 56. miejsce na 63 startujących. Z dziewięciu skaczących na Wielkiej Krokwi Polaków gorszy był tylko Andrzej Stękała.



- Co się stało? Trudno powiedzieć. Fajnie skakało mi się na treningach, a potem zachciało mi się chyba więcej i zadziałało to w drugą stronę. Nie mogłem się odbić. Nie wiem dlaczego. Może presja? Chyba chciałem więcej, niż w tej chwili potrafię - ocenił przed kamerą Eurosportu, nie szczędząc samokrytyki.

Do niedzielnych zawodów zakwalifikowało się pięciu Polaków. Poza Kubackim, Stochem i Żyłą także Zniszczoł i Maciej Kot. Skąd więc Wolny w składzie na konkurs drużynowy?

Doleżal nie zmienia drużyny

Trener Doleżal uznał, że nie będzie zmieniał zwycięskiej drużyny i że ufa Kubie.



Polacy, z Wolnym w składzie, wygrali grudniowy konkurs w Klingenthal. Wcześniej, w Wiśle na otwarcie sezonu, Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce.



Kubacki miał stałe miejsce w drużynie również w poprzednim sezonie. Polacy, jeszcze pod skrzydłami Stefana Horngachera, wygrali trzy z czterech zawodów.

