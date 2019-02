Bohater Polaków ma receptę na sukces w Willingen. "Udało się zaprzyjaźnić z tą skocznią"

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

"Żyła i Wolny wykonali taką robotę, że nie musiałem się wysilać" Niezwykle... czytaj dalej » Wolny uzyskał w konkursie drużynowym 140,5 oraz 141,5 metra i znacznie przyczynił się do drugiego w sezonie zwycięstwa Polaków. Gdyby chodziło o zawody indywidualne reprezentant Polski miałby pierwszy w karierze triumf w Pucharze Świata. Zaraz po drużynówce odbyły się kwalifikacje do dwóch konkursów indywidualnych w ramach minicyklu Willingen Five. Wolny skakał w nich nieznacznie poniżej 140 m.

- Skok i kwalifikacje były fajne. Szkoda lądowania, bo w delikatną nierówność wjechałem i niestety były odjęte za to punkty - wyjaśnił polski zawodnik w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Nie ma perfekcyjnych skoków

Forma skoczka pochodzącego z Bielska-Białej wróciła, dając sygnał selekcjonerowi przed ustalaniem składu na zbliżające się mistrzostwa świata w Seefeld. Tydzień temu w Lahti Wolny spisał się o wiele gorzej w zawodach drużynowych i wyraźnie odstawał od kolegów z kadry, ale jego zdaniem chwila słabości w Finlandii nie wpłynęła szczególnie na mobilizację w Willingen.

- Nie zastanawiałem się nad tym. Nie chcę myśleć w takich kategoriach, bo to jedynie może mi zaszkodzić. Dzisiaj udało się zaprzyjaźnić z tą skocznią i całkiem przyjemnie mi się tu skacze - ocenił.

Źródło: Newspix Jakub Wolny zaimponował formą

Trener Stefan Horngacher miał powiedzieć, że Wolny wykonał dwa perfekcyjne skoki w drużynówce. - Mi tak nie powiedział, niestety - śmiał się przed kamerami Wolny. - Perfekcyjnych skoków nie ma, były naprawdę fajne - mówił zawodnik, który nie myśli o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej w Willingen Five.

- Nie mam takiego planu. Oczywiście bardzo bym chciał wygrać, ale najważniejsze jest dla mnie, by koncentrować się spokojnie na swoich skokach - stwierdził.

W sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Transmisje w Eurosporcie 1.