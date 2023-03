Świątek wspiera Kubackiego. Słowa otuchy od mistrzyni

"Dużo sił" – Świątek napisała pod wpisem Kubackiego. Dołączyła do tego dwa graficzne gesty, wyrażające wsparcie w trudnym momencie.

Źródło: Instagram Świątek wspiera Kubackiego

Kubacki kończy przedwcześnie sezon. "Jestem winien słowo wyjaśnienia" Dawid Kubacki nie... czytaj dalej » Wcześniej polski skoczek zamieścił przejmujący komentarz, w którym wytłumaczył, co stało za jego zaskakującą nieobecnością w niedzielnym konkursie zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund.

"Mój nagły powrót do domu... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał Kubacki.

"Trzymajcie się mocno"

Pod wpisem zebrało się mnóstwo słów wsparcia nie tylko ze środowiska narciarskiego.

"Trzymajcie się mocno" - życzyła parze polska lekkoatletka Anna Kiełbasińska.

"Dużo zdrowiaaa!! Trzymajcie się!" - zareagowała siatkarka Joanna Wołosz.

"Dużo zdrowia! Trzymamy kciuki!" - dołączył się były reprezentant Polski Tomasz Frankowski.

Kubacki wiceliderem

Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata pozostały trzy konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Polak jest aktualnie wiceliderem klasyfikacji generalnej, jednak wszystko wskazuje na to, że spadnie w zestawieniu poza podium, bowiem trzeci Austriak Stefan Kraft traci do niego tylko 42 punkty, a czwarty Słoweniec Anże Lanisek - 118. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Norweg Halvor Egner Granerud, który na trzy konkursy przed zakończeniem sezonu ma na koncie 2058 punktów.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w Lahti, a za dwa tygodnie w Planicy.