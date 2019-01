Horngacher zadowolony z wyniku, ale "to nie był najlepszy dzień"

19.01 | Maciej Kot nie miał do siebie pretensji po konkursie drużynowym w Zakopanem. Polak dołożył cegiełkę do trzeciego miejsca Polaków. Transmisja z niedzielnych zawodów drużynowych w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

W sobotę Polacy skakali nierówno. Kamil Stoch w pierwszej serii potrafił pofrunąć na 136. metr, ale już w drugiej było gorzej (131,5). Z kolei Dawid Kubacki nie zachwycił pierwszym skokiem (134 metry), by później pobić rekord skoczni (143,5). Oprócz nich w kadrze na drużynówkę znaleźli się Piotr Żyła i Maciej Kot.

Kubacki nowym królem Wielkiej Krokwi. Przypieczętował podium Dawid Kubacki... czytaj dalej » - To nie był nasz najlepszy dzień. Piotrek miał trochę problemów na początku. Nie wiem również, co wydarzyło się w drugim skoku Kamila, muszę to przeanalizować. W przypadku Dawida druga próba była znakomita, jestem także zadowolony z tego, co pokazał Maciek – powiedział Horngacher.

- Wynik jest ok, ale mamy przed sobą dużo pracy – podkreślił.

Jedenastu w konkursie, Kubacki faworytem?

Podczas niedzielnego konkursu indywidualnego oczy wszystkich będą zwrócone na Kubackiego. W kwalifikacjach skoczek z Nowego Targu uplasował się na dziesiątym miejscu, ale w sobotę wysłał sygnał, że na Wielkiej Krokwi powinien bić się o zwycięstwo .

- Dawid potrafi skakać bardzo dobrze, musimy jednak najpierw przeanalizować to, co wydarzyło się dzisiaj. Jutro zaczynamy ponownie – oświadczył Horngacher.

W niedzielę Polskę będzie reprezentowało aż jedenastu skoczków.

- Kwalifikacje pokazały, że zarówno kadra A, jak i kadra B wykonują dobrą pracę i zmierzamy we właściwym kierunku. Zobaczymy, ilu z tych zawodników będzie w stanie wywalczyć punkty w niedzielę – zakończył Austriak.

Transmisja z konkursu indywidualnego w Zakopanem od godziny 16:00 w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.