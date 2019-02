Horngacher: praca dla niemieckiej federacji byłaby zaszczytem

W tym tygodniu trener reprezentacji Niemiec Werner Schuster zapowiedział, że wraz z końcem sezonu opuści kadrę. Według mediów, jego następcą będzie Stefan Horngacher, pracujący obecnie dla Polski. - To tylko opinia niemiecka. Oni będą mocno go naciskać, aby przejął ich kadrę. Niemcom brakuje dobrych trenerów - skomentował Adam Małysz.

Jak zaznaczyła agencja prasowa DPA, tą wypowiedzią Horngacher, którego z Polskim Związkiem Narciarskim wiąże kontrakt do końca trwającego sezonu, "zasygnalizował zainteresowanie powrotem do Niemiec".



Stoch żartuje z Niemców: nie stać ich na Horngachera Przyszłość... czytaj dalej » - Praca dla tak wielkiej federacji narciarskiej byłaby oczywiście wielkim zaszczytem, ale trzeba jeszcze trochę poczekać i zobaczyć, co się wydarzy - powiedział Austriak, który w przeszłości szkolił niemieckich juniorów, odpowiadając za kadrę B. Był też trenerem Martina Schmitta.

Faworyt w wyścigu

49-letni Horngacher, który mieszka na stałe w Niemczech, uchodzi za faworyta do przejęcia schedy po swoim rodaku Wernerze Schusterze, który już zapowiedział, że po zakończeniu obecnego sezonu przestanie prowadzić kadrę niemieckich skoczków.



- Jeszcze za wcześnie mówić o tym, kto będzie jego następcą. Ja jestem od dawna w kontakcie z niemiecką federacją i zawsze chciałem wrócić do Niemiec, do niemieckiego związku, ponieważ dobrze się tu czułem i czuję. Ale ochota to jeszcze nie wszystko. Na razie pracuję w Polsce i bardzo sobie to cenię - podkreślił Horngacher.



Odejście Horngachera z polskiej kadry przesądzone? Małysz: nie będziemy na niego naciskać Czy to ostatni... czytaj dalej » Dodał, że na razie chce się skupić na przygotowaniach Kamila Stocha i spółki do mistrzostw świata w Seefeld.



- Nie chcę się zajmować innymi sprawami przed mistrzostwami świata, bo mam przed nimi jeszcze ogrom pracy. Po nich pomyślę o przyszłości - wspomniał austriacki trener.

Bez pośpiechu

Niemiecki związek zapowiedział, że nie będzie w pośpiechu ogłaszał nazwiska jego następcy.



- Nie ma czego oczekiwać w najbliższym czasie. Teraz czeka nas dużo pracy. Mam już kilka pomysłów, ale na razie jesteśmy na etapie zastanawiania się, analizowania - powiedział dyrektor sportowy DSV Horst Huettel.

Co na to Polski Związek Narciarski? - Na pewno byśmy nie chcieli, żeby Stefan odchodził. Rozmawiamy z nim od dawna i mamy nadzieję, że zostanie u nas. Jeśli tak się nie stanie, nic w tej kwestii nie zrobimy, bo nie jesteśmy w stanie. Nie chcemy na niego naciskać. Powiedział, że decyzję podejmie po mistrzostwach świata - przyznał w piątek przed kamerami Eurosportu Adam Małysz, dyrektor PZN.