Obudził potencjał nie tylko u Stocha. Kadencja Horngachera to pasmo wielkich sukcesów

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

- W tym momencie przede wszystkim potrzebujemy kogoś z autorytetem, kto to wszystko poskłada. Stefan pracował już wcześniej w Polsce, wie jak to u nas działa. Zdobył też duże doświadczenie w Niemczech, więc liczę, że będzie dobrze - tak tłumaczył decyzję o zatrudnieniu Horngachera Adam Małysz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego.



Doleżal następcą Horngachera. Przez trzy lata się od niego uczył Wszystko jest już... czytaj dalej » Po katastrofalnym sezonie 2015/16, w którym najlepszym z Polaków w Pucharze Świata - 22. - był Kamil Stoch, z funkcją trenera pożegnał się Łukasz Kruczek. Wybór Austriaka okazał się słuszny. Już pierwszy rok jego pracy przyniósł niebywałe rezultaty. To, że Stoch jest zdolny do wybitnych wyczynów było wiadomo wcześniej, ale Horngacher zrobił coś, co wydawało się niemożliwe - obudził potencjał u wszystkich zawodników.

Historyczne zwycięstwo

Zapowiedzią tego był pierwszy konkurs drużynowy w Pucharze Świata 2016/17. W Klingenthal Biało-Czerwoni w składzie: Piotr Żyła, Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo w zawodach tej rangi. Natomiast miesiąc później, w Turnieju Czterech Skoczni, triumfował Stoch, drugi był Żyła, a czwarty Kot.



- Nie spodziewałem się, że tak duża poprawa nastąpi aż tak szybko - mówił wówczas Horngacher.



Następnie doprowadził Polaków do pierwszego w historii złota drużynowego mistrzostw świata (Lahti 2017, w tej samej imprezie brązowy medal wywalczył Żyła). Podsumowaniem sezonu był także pierwszy w historii triumf w Pucharze Narodów, klasyfikacji dla najlepszej reprezentacji, na którą składają się wyniki indywidualne i drużynowe w PŚ.

W styczniu 2018 roku, krótko po historycznym i bezapelacyjnym triumfie Stocha w TCS, przyszedł w Oberstdorfie czas na pierwszy medal w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach. W Niemczech Polacy stanęli na najniższym stopniu podium, a Stoch wywalczył tytuł wicemistrza globu.



Biało-Czerwoni przynależność do światowej czołówki udokumentowali medalem olimpijskim, przywożąc z Pjonczangu brąz. Nigdy wcześniej polska drużyna nie stanęła na olimpijskim podium. Stoch w Korei Południowej wywalczył jeszcze swoje trzecie złoto igrzysk.



W całej historii Pucharu Świata Polacy wygrali sześć konkursów drużynowych, wszystkie za kadencji Horngachera. Jego dziełem jest także siedem drugich i trzy trzecie miejsca.

Nie tylko Stoch

Horngacher podjął decyzję. Przejmuje stery w reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher... czytaj dalej » Miniony sezon również był pełen sukcesów, choć nie wszystko poszło w nim zgodnie z planem. Największym rozczarowaniem było dopiero czwarte miejsce drużyny w mistrzostwach świata w Seefeld. Powetować udało się to na normalnym obiekcie, na którym najlepszy okazał się Kubacki, a drugi był Stoch.



W Pucharze Świata 2018/19 aż 22 razy podopieczny Horngachera stawał na podium, co nigdy wcześniej Biało-Czerwonym nie udawało się tak często. Dziewięć razy dokonał tego Stoch, siedem Żyła, a sześć Kubacki, który w Predazzo cieszył się z pierwszego zwycięstwa w karierze. Pięciokrotnie zawody kończyły się z dwójką Polaków na podium. W efekcie Polacy znów triumfowali w Pucharze Narodów.



Łącznie w ciągu trzech ostatnich sezonów Biało-Czerwoni w indywidualnych konkursach wywalczyli miejsce na podium 55-krotnie - 21 razy na jego najwyższym stopniu, a po 17 na drugim i trzecim. Bilans Stocha z tego okresu to 18 zwycięstw, dziewięć drugich miejsc i siedem trzecich, Kubackiego 1-4-4, Żyły 0-3-6, a Macieja Kota 2-1-0.

"Co powie, to jest święte"

Horngacher to doskonały analityk i psycholog. Publicznie rzadko okazuje emocje. Zbudował sztab, który realizował jego wizję. Dobrze wie, jak dotrzeć do zawodników, bo sam był skoczkiem. Indywidualnie nie zdołał się jednak wybić w gronie zawodowców. Wygrał zaledwie dwa konkursy PŚ, w tym jeden w Zakopanem w 1999 roku. Sukcesy osiągał jednak z kolegami - dwa brązowe medale igrzysk (1994, 1998) i pięć krążków mistrzostw świata. Karierę zakończył w 2002 roku i od razu zatrudnił go austriacki związek.



- Oczywiście jest doskonałym trenerem, ale przede wszystkim Stefan ma niesamowitą osobowość, która pozwala mu zjednywać sobie ludzi. To mu bardzo pomaga w pracy. Jest świetnym wychowawcą, potrafi zmotywować podopiecznego - powiedział Stoch.



- Nie ma z nim dyskutowania, co powie, to jest święte - dodał Żyła.



- Sporo mu zawdzięczamy. Przyszedł do naszej grupy, wywrócił wszystko do góry nogami, ale zaufaliśmy mu, a jego metody okazały się być skuteczne - podsumował Kubacki.