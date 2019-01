Horngacher uspokaja po wpadce Żyły. "Myślę, że to przejściowe problemy"

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku. TCS na żywo w Eurosporcie 1.

"Jest pewna rzecz, której nie rozumiem". Stoch ma wątpliwości po konkursie Z konkursu na... czytaj dalej » Od początku sezonu 31-letni Żyła imponował stabilnością. Przed TCS w żadnym z siedmiu konkursów nie zajął miejsca gorszego niż piąte. Dlatego był wymieniany jako jeden z faworytów prestiżowej imprezy.



Zaczął obiecująco od szóstej pozycji w Oberstdorfie. Następnie w Garmisch-Partenkirchen był 11., a piątkowe zmagania w Innsbrucku kompletnie mu nie wyszły. Poprzednio brak awansu do finałowej serii przydarzył mu się w sezonie 2015/16. W minionym zaledwie raz nie przebrnął kwalifikacji.



- Myślę, że to przejściowe problemy i Piotrek szybko wróci do wysokiej formy - skwitował Horngacher.

"Czasem sam sobie przeszkadza"

Żyła znany jest z częstych żartów, ale w tym sezonie zdecydował się odciąć od mediów. Nie rozmawiał po konkursach, albo udzielał zdawkowych odpowiedzi. W środę pojawił się na spotkaniu z dziennikarzami i wyjaśnił, że to efekt koncentracji na zawodach, wprowadzania się w pewien trans. W Innsbrucku ponownie wrócił do swego świata.



Żyła i Stoch nie dolecieli do najlepszych. Japończyk zrobił swoje Pięciu Polaków... czytaj dalej » Swoją teorię dotyczącą źródła problemów Żyły w TCS ma Adam Małysz.



- Piotrek czasem sam sobie przeszkadza. Przyjeżdżając na turniej z myślą, że chce go wygrać sam na siebie nałożył dodatkową presję. To już było widać na mistrzostwach Polski w Zakopanem, gdzie chciał wszystkich roznieść. Tak naprawdę jednak robił wszystko, żeby przegrać. No i przegrał - powiedział były skoczek, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.



- Za Piotrkiem czasem naprawdę trudno mi nadążyć. Jedyną osobą, której się naprawdę słucha to trener Horngacher. Nie wiem czy to jego szukanie koncentracji nie jest przejawem tego, że sam nie wie, jaki ma być - bardziej wesoły, czy wycofany. On niczego nie potrafi wypośrodkować, jest zero-jedynkowy. Tak samo jeździ samochodem - albo gaz do dechy, albo hamulec. Wierzę jednak, że jeszcze będzie dobrze - dodał Małysz.



W sobotę o godzinie 17 odbędą się kwalifikacje do ostatniego konkursu w Bischofshofen. Dzień później o tej samej porze zaplanowano zawody. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz w Eurosport Player. Relacje na żywo w eurosport.pl.