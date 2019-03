Horngacher podjął decyzję. Przejmuje stery w reprezentacji Niemiec

Kobayashi odleciał na koniec sezonu. Żyła czwarty na pożegnanie Horngachera Rozpoczął się pod... czytaj dalej » Czy Austriak zostanie w Polsce - to pytanie od kilku tygodni zadawali sobie i kibice, i sami zawodnicy, którzy nie wiedzieli, jakie plany na przyszłość ma 49-letni trener. Pewne było, że Horngacher się waha. Już jakiś czas temu pracę zaproponowali mu Niemcy. Negocjował z nimi od kilku tygodni.

Jeszcze w trakcie niedzielnych zawodów niemiecka telewizja ARD potwierdziła informację o jego zatrudnieniu, emitując materiał przedstawiający sylwetkę nowego szkoleniowca.

Kilkanaście minut po konkursie Horngacher oficjalnie przekazał informację, że nie będzie kontynuować pracy z polską kadrą.

- Chciałbym podziękować moim zawodnikom i trenerom. Wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Działaczom oraz Adamowi Małyszowi. To był najlepszy czas mojego życia. Podjąłem decyzję, kierując się sercem, a nie rozumem. W Niemczech mieszka moja rodzina. Rozum podpowiadał, żeby zostać w Polsce, z tą wspaniałą drużyną - przyznał szkoleniowiec.

Oglądaj Wideo: Eurosport Horngacher: zrezygnowałem z dalszej pracy z kadrą Polski

Na to się zanosiło

Kontrakt Horngachera z Polskim Związkiem Narciarskim obowiązywał do końca sezonu. Przedłużył go po poprzednim. Już wtedy można było spodziewać się, że trener polskich skoczków zechce zmienić otoczenie. PZN oferował mu czteroletnią umowę, Austriak początkowo optował za dwuletnią.

Żyła pokazał moc w Planicy. Poleciał po rekord życiowy Piotr Żyła... czytaj dalej » Ostatecznie zdecydował się przedłużyć ją tylko o rok, co zaskoczyło działaczy, z prezesem Apoloniuszem Tajnerem na czele. Już wtedy było wiadomo, że w 2019 roku z niemiecką kadrą pożegna się trener Werner Schuster. To właśnie Horngacher był faworytem do zastąpienia go na stanowisku.

Następca już jest

Rozmowy z potencjalnymi kandydatami na jego następcę trwały od kilku tygodni. W sobotę Adam Małysz przyznał, że w przypadku odejścia Austriaka, nazwisko nowego selekcjonera poznamy od razu po konkursie w Planicy.

Tak też się stało. Jeszcze przed dekoracją zawodników, a tuż po oficjalnym ogłoszeniu decyzji przez Horngachera, PZN podał, że kadrę przejmuje 41-letni Doleżal.



To były dla nas wspaniałe trzy lata Dziękujemy Stefanowi Horngacherowi za ten czas Na stanowisku trenera głównego naszych skoczków witamy Michała Doležala pic.twitter.com/nCpmVMujYP — PZNarciarski (@pzn_pl) 24 marca 2019

Źródło: Newspix Michal Doleżal nowym trenerem polskich skoczków

Pasmo sukcesów

Horngacher polską kadrę objął przed sezonem 2016/17. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni dwa lata temu w Lahti zostali drużynowymi mistrzami świata, a Piotr Żyła wywalczył brązowy medal na dużym obiekcie.

W ubiegłym roku w Pjongczangu po złoty medal igrzysk sięgnął Kamil Stoch, a drużynowo z kolegami cieszył się z brązowego. Stoch zdobył także Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/18.

Natomiast w niedawnych MŚ w Seefeld na normalnym obiekcie triumfował Dawid Kubacki, a drugi był Stoch.