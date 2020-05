Francuzi stawiają na skoki. Zatrudnili byłego trenera polskiej kadry

Austriacki szkoleniowiec na stanowisku zastąpił Nicolasa Bala. - To dla nas wielka duma i ważny krok. Mamy duży potencjał wśród młodych zawodników, ale nie potrafimy go wykorzystać. To jest nasz problem. Wierzę, że Heinz jest osobą, która go rozwiąże - powiedział gazecie "L'Equipe" Jerome Laheurte, odpowiadający za skoki i kombinację norweską we francuskiej federacji. Poważna zmiana w polskich skokach. Po wielu latach znika kadra B Polski Związek... czytaj dalej »

Na punkty czekają od dwóch lat

W minionym sezonie Pucharu Świata żaden z francuskich zawodników nawet raz nie przebrnął kwalifikacji do konkursu. Ostatnim, który zdołał zdobyć punkty do klasyfikacji generalnej był nieco ponad dwa lata temu 19-letni obecnie Jonathan Learoyd.

Francuzi liczą, że pod wodzą Kuttina to się zmieni. Austriak szkoleniowcem polskich skoczków był w latach 2004-2006. Najpierw prowadził kadrę B i z Mateuszem Rutkowskim zdobył pierwsze złoto jako trener na mistrzostwach świata juniorów. Ponadto doprowadził Adama Małysza do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w 2004 roku. Pod jego wodzą reprezentacja zajęła piąte miejsce w drużynowym konkursie na skoczni K-125 podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 roku. Od 2014 do 2018 roku prowadził austriacką reprezentację, a w poprzednim sezonie żeńską reprezentację Chin.

11 maja Kuttin ma ogłosić kadrę Francuzów na przyszły sezon.