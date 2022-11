Granerud wstrzymany przez ochronę. Powodem obecność prezydenta

Skok Pilcha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Pilcha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Huli z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Huli z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po wygraniu kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Kubacki po wygraniu kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przed sobotnim konkursem w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczenia nagród po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Pilch po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Klemensa Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Kacpra Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Macieja Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed niedzielnym konkursem w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kacper Merk o powodach dyskwalifikacji Kamila Stocha z konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co Kamil Stoch powiedział o dyskwalifikacji z niedzielnych kwalifikacji w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Krzysztof Biegun o dyskwalifikacji Kamila Stocha z konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kraft musiał uznać wyższość Kubackiego, ale to dopiero początek emocji. "Czuję w sobie ogień" Austriak Stefan... czytaj dalej » Prezydent Duda był obecny podczas pierwszego konkursu w Wiśle. Nie tylko oglądał występy polskich skoczków, ale zamienił również kilka słów ze sztabem trenerskim i zawodnikami występującymi w biało-czerwonych barwach. Podczas dekoracji złożył również gratulacje triumfującemu Dawidowi Kubackiemu.

Na prezydenta RP natknął się także Granerud, choć on akurat nie miał okazji zamienić kilku słów z głową polskiego państwa.

Norweg opowiedział dziennikowi "Dagbladet", co spotkało go po jednym ze skoków.

Chciał dostać się pod dach

- Próbowałem dostać się pod dach po zejściu z zeskoku, tam zazwyczaj udajemy się po oddanej próbie. Następnie dostałem informację, że przejście chwilowo będzie zamknięte – tłumaczy.

- Ochroniarz w surowy sposób przekazał mi, że muszę się cofnąć. Prezydent był tego dnia chyba najważniejszą osobą obecną na miejscu. Skoro nie mogłem udać się pod dach, to skierowałem się na dół. Na szczęście nie zmokłem, nie było dramatu – opisał sytuację.

Później zwrócił uwagę, że skoki cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem, także ze strony prezydenta.

- To naprawdę fajnie, że znalazł czas, by pojawić się na skokach. To mówi dużo o pozycji tej dyscypliny w Polsce. Przyjechał nawet pomimo niezbyt dobrej pogody – zauważył.

Będący w świetnej formie Kubacki wygrał zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Granerud zajął drugie i czwarte miejsce.

Źródło: PAP Prezydent Andrzej Duda był obecny na sobotnim konkursie

Na następne emocje związane z walką o punkty w Pucharze Świata przyjdzie kibicom poczekać nieco dłużej. Kolejne zawody zaplanowane są na weekend 25-27 listopada w fińskie Ruce. Odbędą się wówczas dwa konkursy indywidualne na dużej skoczni, poprzedzone sesjami kwalifikacyjnymi.

Zobacz szczegółowy terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2022/23.