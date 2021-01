Granerud tłumaczy się ze słów o Stochu i Polakach. "Byłem sfrustrowany, emocje sięgnęły zenitu"

Transmisje z konkursu i kwalifikacji w Bischofshofen w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Pierwszy skok Graneruda w niedzielnym konkursie w Innsbrucku był fatalny – zawodnik uzyskał zaledwie 116,5 metra i zajmował odległe miejsce. W drugiej serii Norweg się poprawił – skoczył na odległość 127,5 m, co ostatecznie przełożyło się na 15. miejsce.

Wygrał zdecydowanie najlepszy tego dnia Kamil Stoch (127,5 oraz 130 m), który tym samym awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej TCS kosztem Graneruda. Polak ma nad aktualnie trzecim Norwegiem 21 pkt przewagi, a o 6 pkt wyprzedza go jeszcze Dawid Kubacki.

Granerud nie mógł się pogodzić z faktem, że stracił prowadzenie, a Biało-Czerwoni skakali w lepszych warunkach. Podobnie jak niemieccy skoczkowie skrytykował również skocznię Bergisel.

- Czuję się trochę tak, jakby warunki sprzyjały Polakom. To było niesamowicie irytujące ponownie widzieć go (Stocha) w roli zwycięzcy – powiedział Granerud przed kamerami norweskiej stacji TV2.

- Polacy mieli ode mnie zdecydowanie więcej szczęścia, ale więcej również od Geigera, a więc… tak. To "ponownie cały ten Innsbruck", nieprawdaż? – dodał.

Ponadto Norweg stwierdził, że Bergisel to "dziura", aby po chwili nieco się zreflektować. – Dobrze, wykreślcie to słowo. To nie jest skocznia, która mnie faworyzuje – zaznaczył.

"Niestabilny" Stoch

Gdy pojawiło się pytanie dotyczące szansy na wyprzedzenie Stocha podczas ostatniego konkursu w Bischofshofen, Granerud nie owijał w bawełnę.

- Kamil jest tak niestabilny, że wszystko powinno pójść dobrze. Albo raczej, może pójść dobrze. Sądzę, że jeśli w Bischofshofen będą równe warunki, to mogę odrobić po dziesięć punktów na skoku. Nie skacze tak cholernie dobrze, ale ma dobre wyniki. Siedzi we mnie taki sportowy duch, że nawet nie macie pojęcia – wyznał w rozmowie z dziennikarzami.

Z powyższej wypowiedzi swojego podopiecznego, nie do końca zadowolony był szkoleniowiec Norwegów Alexander Stoeckl.

- To musi bardzo rozczarowujące, kiedy wydaje ci się, że masz wszystko praktycznie pod kontrolą. Co więcej, oddał przyzwoity skok. Spotkała go surowa kara, bo zazwyczaj po takim skoku walczysz o czołowe lokaty. Ta skocznia jest dla nas dość niewdzięczna w ostatnich startach – powiedział.

- Wszystko jest możliwe. Oczywiście to dość duża strata, bo liderem jest Stoch. On ma duże doświadczenie, wygrywał Turniej Czterech Skoczni, ale zostały nam jeszcze dwa skoki. Halvor dużo dziś stracił, ale Kamil także może stracić w Bischofshofen – podkreślił, jednocześnie dodając, że porozmawia z podopiecznym na spokojnie w poniedziałek.

"Byłem sfrustrowany"

Słowa Graneruda skrytykował były skoczek, a obecnie ekspert Tom Hilde. Zwrócił on uwagę, że nikt "nie powinien mówić, że Stoch nie skacze dobrze", a Norwegowi zabrakło "więcej pokory". Zaznaczył, że w końcu mówimy "o czterokrotnym medaliście olimpijskim i liderze", którego "nie będzie łatwo pokonać".

Wieczorem głos zabrał Granerud, który najwyraźniej zrozumiał, że przesadził.

"Byłem sfrustrowany z powodu mojego wyniku i nadal jestem. To skocznia, która przywołuje tylko złe wspomnienia, a po tym co stało się dziś, emocje sięgnęły zenitu" – napisał na Twitterze.

"Uważam Kamila za jednego z najlepszych skoczków w historii, ale myślę również, że przy idealnym występie w Bischofshofen wszystko się może zdarzyć. Do końca jeszcze dwa skoki, a tak długo jak jest nadzieja na zwycięstwo, to w nie wierzę" - dodał kończąc słowami "pokoju i miłości dla wszystkich".