Mistrzostwa kraju bez dwunastu najlepszych skoczków. "Organizatorzy nie zgodzili się"

W sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt najlepszy był Kamil Stoch. Podczas ceremonii zabrakło jednak polskiego hymnu. Organizatorzy za wpadkę przeprosili i obiecali, że jeśli w niedzielę wygra Biało-Czerwony, to hymnu nie zabraknie. Natomiast jeśli zatriumfuje ktoś innej narodowości, to hymnu nie będzie. O tej sytuacji opowiedział podczas niedzielnego studia przed konkursem Kacper Merk.

Granerud odskoczył rywalom. Kubacki wyprzedził Żyłę w Pucharze Świata Kamil Stoch po... czytaj dalej » Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze

Mistrzostwa mają odbyć się 19 stycznia w Trondheim.



Powracający do kraju norwescy uczestnicy zawodów Pucharu Świata w Zakopanem i Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku, w myśl obowiązujących przepisów sanitarnych, będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie.



- Organizatorzy nie zgodzili się na zrobienie wyjątku, bowiem norweskie przepisy epidemiologiczne takowych nie przewidują. Każdy przyjeżdżający z zagranicy musi poddać się 10-dniowej kwarantannie. Szkoda mi Halvora, bo mistrzostwa kraju są bardzo prestiżowymi zawodami, a on z pewnością stanąłby na podium i to raczej na najwyższym – przyznał kierownik reprezentacji Norwegii Clas Brede Brathen.

Wyjaśnił, że sześciu skoczków, którzy wystartują w Zakopanem 16-17 stycznia, wróci do Norwegii zaraz po zawodach i zostanie odizolowanych w miejscach zamieszkania. Kwarantannę można jednak przerwać w przypadku kolejnego wyjazdu za granicę. W tej sytuacji niezagrożony jest ich wyjazd na następne zawody PŚ, do Lahti 23-24 stycznia. Po kolejnym przekroczeniu granicy rozpocznie się jednak następna kwarantanna, znów w pełnym wymiarze.



W Zakopanem wystartują - poza Granerudem - Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Johann Forfang, Robert Johansson i Thomas Aasen Markeng. W Innsbrucku będą to Sander Vossan Eriksen, Sondre Ringen, Anders Hare, Andreas Granerud Buskum, Benjamin Oestvold i Bendik Jakobsen Heggli. Wszyscy otrzymali zakaz startu w mistrzostwach kraju.



O wykluczeniu ich z udziału w mistrzostwach zdecydowały lokalne władze Trondheim. Zawodnicy zamierzają zwrócić się prośbą o zmianę decyzji do ministerstwa kultury i sportu.

- Nie sądzę jednak, aby to coś zmieniło. W Norwegii wszyscy traktowani są równo - zaznaczył Brathen.

Dodał na antenie telewizji NRK, że: "poradzono nam wręcz, aby nawet nie tracić energii na taki krok".