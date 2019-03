Groźny upadek norweskiego skoczka. Nagranie opublikowano dopiero po miesiącu

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Stefan Hula oddał skok na odległość 131,5 m. To zapewniło Polakowi awans do wtorkowej rywalizacji. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Po co się smucić tym, co już było. Już się posmuciłem, a teraz trzeba patrzeć na to, co jest i co będzie - powiedział Kamil Stoch, który w poniedziałkowych kwalifikacjach w Lillehammer zajął 8. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

9 lutego w Lahti odbywał się konkurs drużynowy. Przed jego rozpoczęciem zawodnicy brali udział w serii próbnej. Wśród nich był Stjernen, który zaliczył fatalnie wyglądający upadek. Cud, że nic mu się nie stało, bo przystąpił do zawodów.

- To nie był daleki skok. Trochę wtedy wiało, nastąpił nacisk na jedną nartę i poleciałem do przodu. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem - opowiadał Norweg cytowany przez gazetę "Dagbladet".

"Nie chciał tego oglądać"

Przykry incydent musiał odcisnąć piętno na skoczku, bo kilkadziesiąt minut później skoczył zaledwie 83 m w konkursie drużynowym. Koledzy nie potrafili odrobić strat. Norwegia nie awansowała do drugiej serii - zawody skończyła na dziewiątym miejscu.

Dlaczego dopiero teraz krajowy związek zdecydował się pokazać nagranie? - Do tej pory Andreas nie chciał tego oglądać. Później zmienił zdanie. Sam czuje się już lepiej - tłumaczył trener kadry Alexander Stoeckl, też na łamach "Dagbladet".

Przez ten miesiąc sporo się wydarzyło. Na mistrzostwach świata w Seefeld Stjernen wywalczył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Kilka dni temu ogłosił, że po ostatnich zawodach w ramach turnieju Raw Air w Vikersund zakończy karierę.

- Nie mam już takiej motywacji, aby dawać z siebie codziennie wszystko, na treningu i na zawodach. Zawodnik przy takim podejściu psychicznym nie ma już czego szukać na skoczni - ogłosił na antenie telewizji NRK.

Zaznaczył, że do decyzji dojrzewał długo. Wypadek na skoczni w Lahti mógł po prostu przelać czarę goryczy.

- Zacząłem bardzo poważnie myśleć o definitywnym końcu kariery w lecie, kiedy trenowałem na igelicie. Pewnego dnia było 30 stopni ciepła i zadałem sobie pytanie, co ja robię w tym stroju, kasku i z nartami na nogach - wspominał 30-letni skoczek.

Stjernen w ostatnim konkursie indywidualnym w Oslo, wliczanym do Raw Air, był dopiero 41.

Karierę zakończy jako mistrz olimpijski w drużynie z Pjongczangu. W kolekcji ma również dwa medale mistrzostw świata - srebrny i brązowy. Wygrał jeden konkurs Pucharu Świata, w zeszłym roku w Bad Mitterndorf.

