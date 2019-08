Fatalny wypadek na skoczni. Mistrzyni ze wstrząsem mózgu

Jakub Wolny najlepszy z Polaków w Courchevel Jakub Wolny zajął... czytaj dalej » Utytułowana skoczkini przygotowywała się z reprezentacją do sezonu w Lillehammer. W czasie jednej z sesji treningowych doszło do zupełnie niespodziewanego wydarzenia. Było bardzo niebezpiecznie.

Próbowała hamować do samego końca

- Żeby dostać się do belki i ją odpowiednio ustawić, trzeba się dostać na drugą stronę rozbiegu. Złapałam się dobrze, ale w pewnym momencie straciłam równowagę. Tego dnia było bardzo mokro, bo cały czas padało. Tory były śliskie. Zaczęłam zjeżdżać bez kontroli. Robiłam wszystko, aby zwolnić i zahamować, ale to mi się nie udało. Potem przekręciłam się tak, że spadłam z progu na nogi i za chwilę mocno uderzyłam głową o zeskok. Na szczęście miałam kask, ale mocno się przestraszyłam. To wszystko mogło skończyć się o wiele gorzej – opowiadała Lundby, który w lutym zdobyła mistrzostwo świata w Seefeld.

Kolejny wypadek w tym miesiącu

Badania wykazały, że dwukrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli nie doznała żadnych złamań. Konieczne będą jednak dodatkowe badania kolana rezonansem magnetycznym.

- W moim życiu widziałem wiele rzeczy na skoczniach, ale czegoś takiego po prostu nie da się przewidzieć. Byliśmy po tym zdarzeniu zaszokowani. Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że Maren nie doznała poważnych obrażeń. Teraz ma najlepszą możliwą opiekę. To dla niej i dla nas wszystkich kolejna lekcja. Mam nadzieję, że Lundby szybko wróci do skakania – powiedział dyrektor sportowy ds. skoków w Norwegii Clas Brede Braathen.

Dla Lundby to kolejny wypadek w tym miesiącu. Na jego początku upadła podczas skoku treningowego w Trondheim. Wtedy również nie odniosła poważnych obrażeń.