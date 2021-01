"Szanse na zwycięstwo? Nie, już żadnych". Niemcy rozczarowani postawą skoczków

Drugie miejsce lidera klasyfikacji generalnej w kwalifikacjach do pierwszego konkursu TCS.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział doktor kadry A reprezentacji Polski Aleksander Winiarski przed zawodami w Oberstdorfie.

Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki - ta trójka już zapisała się w historii, wygrywając Turniej Czterech Skoczni. Czy któryś z Biało-Czerwonych dołączy do tego grona? A może Kubacki powtórzy triumf sprzed roku?

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 15. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie. Polak spisał się znakomicie, zajmując drugie miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 21. miejsce.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 30. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 7. miejsce.

Skok Macieja Kota w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Klemens Murańka w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Aleksander Zniszczoł w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch o występie w kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Ga-Pa

Dawid Kubacki zajął ósme miejsce w sylwestrowych kwalifikacjach do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni. W noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen wystąpią wszyscy polscy skoczkowie.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Skokiem na odległość 128 metrów w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki zapewnił sobie występ w noworocznych zawodach Turnieju Czterech Skoczni.

Dawid Kubacki w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Halvor Egner Granerud w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął drugie miejsce. Oddał jednak najdłuższy skok na odległość 143 metrów, tylko o pół metra krócej od rekordu skoczni w Ga-Pa.

Problemy stomatologiczne wyeliminowały Mariusa Lindvika z dalszej rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Norweg 31 grudnia 2020 przeszedł operację usunięcia zęba, przez co nie wziął udziału w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen. Lindvik najprawdopodobniej nie wystartuje również w Innsbrucku oraz Bischofshofen.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Garmisch-Partenkirchen. Polak ustanowił również nowy rekord skoczni, lądując na 144. m.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Polak zajął w nim 3. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Andrzeja Stękały w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Piotra Żyła w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Transmisje z kwalifikacji i konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

"Karl Geiger i Markus Eisenbichler zawiedli podczas trzeciego konkursu na Bergisel – praktycznie pogrzebali szanse na pierwszy niemiecki triumf, od czasu Svena Hannawalda 19 lat temu" – czytamy w serwisie dziennika "Bild".

"W pierwszej rundzie Geiger kompletnie zepsuł skok, uzyskał tylko 117 metrów. To nie z powodu warunków, skoczek z Oberstdorfu za późno odbił się z progu i w powietrzu musiał korygować lot. Do drugiej rundy awansował z 30. miejsca" – napisano.

Drugi skok Geigera był już zdecydowanie lepszy, uzyskał 128,5 metra, co przełożyło się ostatecznie na 16. miejsce, tuż za Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, który także nie popisał się w niedzielę. Eisenbichler ukończył zawody na 6. miejscu.

- Pierwszy skok mi nie wyszedł i muszę za to zapłacić. Szanse na zwycięstwo? Nie, już żadnych. Muszę teraz ochłonąć – przyznał załamany Geiger przed kamerami stacji ARD.

Niemiec traci do prowadzącego w klasyfikacji TCS Kamila Stocha już 24,7 pkt, co przekłada się na 14 metrów. Wątpliwe, by znajdujący się w bardzo dobrej formie Polak dał mu się wyprzedzić.

Przeklęta skocznia

Ponadto "Bild" zwraca uwagę, że "Innsbruck pozostaje przeklętą skocznią dla Niemców w Turnieju Czterech Skoczni".

- Przykro mi z powodu Karla. Bergisel to zawsze była wredna skocznia – pocieszał kolegę Eisenbichler.

- Jeśli spóźnisz się na tej skoczni, to tracisz 10 metrów. Karl jest tylko człowiekiem, to dzieje się tak szybko. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Nie załamujemy się – to z kolei słowa szkoleniowca Stefana Horngachera.

Rywalizacja w TCS zostanie wznowiona we wtorek, kiedy odbędą się kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen. Dzień później wszystko się wyjaśni. Stoch ma 15 punktów przewagi nad drugim Kubackim, 21 nad Granerudem i ponad 24 nad Geigerem. Eisenbichler traci do Polaka już 33 punkty.